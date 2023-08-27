Avrupa ülkelerinde Kur'an-ı Kerim'e saldırılar Edirne'de protesto edildi

Edirne’de Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyeleri, son günlerde Avrupa ülkelerinde Kur’an-ı Kerim’e yapılan saldırıları protesto etti.

Selimiye Camii meydanında toplanan Anadolu Gençlik Derneği üyeleri, son günlerde Avrupa ülkelerinde Kur’an-ı Kerim’in yakılmasını protesto etti. Protesto gösterisi Kur’an-ı Kerim okunmasıyla başladı. “Kur’an’a sarıl, Kur’an ile yaşa” adı altında düzenlenen eylemde konuşan AGD Edirne Şube Başkanı Abdülhamit İriş, “Kur’an-ı Kerim’e saldıran alçakları ve İslam düşmanlığının merkez üssü haline gelen İsveç ve Danimarka’yı şiddetle kınıyoruz” dedi.

“Hak ve hukuk tanımamak özgürlük kılıfı altında normalleştirilemez“

Son günlerde Kur’an’a ve İslam’a yönelik çirkin saldırıların sadece Müslümanları değil, insanlığın bütün ortak değerlerini ve toplumsal barışı hedef aldığını belirten İriş, "Avrupa’nın değişik şehirlerinde son günlerde Kur’an’a ve İslam’a yönelik çirkin saldırılar, sadece Müslümanların değil bütün insanlığın ortak değerlerini ve toplumsal barışını hedef almaktadır. Son zamanlarda Avrupa’nın muhtelif şehirlerinde kutsal kitabımızın yakılmaya şöhret edildiğine şahitlik ediyoruz. Hiçbir akıllı insan böylesine çirkin bir davranışı makul görmez, aklı başında hiçbir yönetim böylesine müessif bir olaya müsamaha göstermez. Çok iyi biliyoruz ki İslam’a ve Kur’an’a yönelik saldırılara karşı verilmesi gereken en güzel cevap yüce dinimiz İslam’ı en doğru şekilde öğrenmek ve temsil etmektir. Bunun için de Kur’an’ı okumak, anlamak, yaşamak ve yaşanmasına vesile olmak için daha fazla çalışmalıyız. Onun hayat veren ilkelerini hak ve adalet anlayışını hikmetli bir dil ve güzel bir üslupla bütün insanlığa ulaştırmak için çok daha fazla gayret göstermeliyiz. Önemli olan burada bizlerin fert fert, aile aile, toplum olarak nasıl bir imtihan verdiğimizdir. Yüce kitabımız ne güzel açıklıyor; onlar ağızlarıyla Allah’ın nurunu söndürmek istiyorlar. Kâfirler istemeseler de Allah nurunu tamamlayacaktır. Bilinmelidir ki İslam’ın kutsallarına saldırıya yasal kılıf aramak bu aşağılık suça ortak olmaktır. Kur’an-ı Kerim üzerinden tüm İslam alemine yapılan bu aşağılıkça saldırıyı lanetliyor, saldırıları yasal koruma altına alarak olağanlaştırmaya çalışan İsveç ve Danimarka devletini şiddetle kınıyoruz” dedi.