BAÇEM kursları meslek sahibi yapıyor

Burhaniye Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi’nde (BAÇEM) düzenlenen 10’ncu Tıbbı Aromatik Bitki Yetiştiriciliği kursu sona ererken, kurslara katılan pek çok insanın kendi işini kurduğu açıklandı. 10 günlük kursu bitiren 80 kişiye başarı belgeleri verilirken, kursu bitiren kursiyerler kendilerine ders veren eğitmenlere teşekkür etti.

İlçenin Börezli Mahallesi’nde kurulu bulunan ve yurdun değişik yerlerinden gelen 80 kursiyer belgelerini törenle aldılar. Tıbbı ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği kursunun yanında başka kursları da verdiklerini anlatan BAÇEM Müdürü Nazım Tanrıkulu, bugüne kadar kursa katılan 200’den fazla vatandaşın kendi işlerini kurduklarını söyledi. Tanrıkulu, “Tıbbı aromatik kursunun 10’ncusunu tamamladık. Bu güne kadar kuşlarımızdan binin üzerinde kursiyer mezun ettik. Bunlardan da, 200’ün üzerinde kişi de kendi markasını kurdu. Kimisi butik üretime devam ediyor. Kimisi de ihracat yapıyor. Biz tıbbi aromatik bitki kursu dışında zeytin yetiştiriciliği gibi, bahçıvanlık gibi, bitki doku kültürü gibi kurslar da açıyoruz. Aromaterapi Festivali düzenliyoruz. Bu sene ilk defa meci şenliği düzenlemeyi düşünüyoruz. Hasat sonu etkinliği olarak. Bölgede gelenektir ve kaybolmak üzeredir bu gelenek. Bu geleneği canlandırmak için meci etkinliği yapacağız. Aralık ayında 2 günlük bir program olacak” dedi.

Kursla ilgili olarak banka emeklisi Tülay Tavlı, “Çok güzel bir kurstu. Safran bitkisi yetiştirmek istiyorum. Karadere köyünde ikamet ediyorum. Çok detaylı bilgiler verdiler. Çok memnunum” derken çiftçilik yapan Hilmi Yıldız ise, “Tıbbı ve aromatik bitki yetiştiriciliğini öğrendik. Bunu kendi bahçelerimizde yetiştireceğiz Bize bu imkanı sağladığı için değerli hocalarıma çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Öğretmen Gözde Keskin de, “İstanbul’dan katıldım bu tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği kursuna. Burası aslında, bu alanda çalışmak isteyen pek çok kişinin bulunmak istediği bir yer. Çünkü, çok kıymetli hocalar tarafından eğitim alıyoruz. Benim içinde çok faydalı oldu. Tıbbı aromatik bitki yetiştiriciliği yapmak üzere hayallerim var. Bunları hayata geçirebileceğine daha çok inanıyorum şu anda” diye konuştu. Foto muhabiri Cansu Alkaya ise, “BAÇEMDE Balıkesir Belediyesi bu imkanı sağladıkları için teşekkür ederim. Burada çok kıymetli bilgiler edindik, değerli hocalarımızdan. Bende hayata geçirmek için caba sarf edeceğim. Umarım herkes için hayırlı olur” şeklinde konuştu