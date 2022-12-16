Bağcılar'da 'Yönetim Sahada' programı başladı

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, başkan yardımcıları ve birim müdürleri, “Yönetim Sahada” programı çerçevesinde sahaya indi. Belediye yönetimi, ilçe sakinleriyle hem sohbet etti hem de ihtiyaçları yerinde gördü Vatandaşların da memnun kaldığı etkinlik, 6 hafta sürecek.

Bağcılar Belediyesi, halkla iç içe olmak ve gönüllere dokunmak amacıyla “Yönetim Sahada” etkinliğini hayata geçirdi. Bu çerçevede Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, başkan yardımcıları ve birim müdürleri sabah saat 06.00’da sahaya indi. 4 ayrı mahalleye dağılan yönetim ekibi dükkanını yeni açan esnafı selamlayıp hayırlı işler diledi. İşe giden vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Özdemir ve ekibi onların sorun ve taleplerini dinledi. Mahallenin sokaklarını dolaşan Başkan Özdemir ve mesai arkadaşları, kaldırımlardan tabelalara kadar gördüğü eksiklikleri not aldı. Gezi boyunca tutulan notlar, en kısa sürede çözülmesi için ilgili müdürlüğe iletildi. Özdemir, önümüzdeki dönem hizmete açılması beklenen E-Spor Merkezi, 7’den 70’e Yaşam Merkezi ve Şehir Kütüphanesi’nin inşaat alanına uğrayıp çalışmaları yerinde gördü. Vatandaşlar, kendileriyle yakından ilgilenen Özdemir ve ekibine teşekkürlerini iletti. Her Cuma sabahı gerçekleşen “Yönetim Sahada” etkinliği, 22 mahallede tamamlanana kadar 6 hafta boyunca devam edecek.

“Onların içinde olmak bize güç veriyor”

Daha yaşanılabilir bir Bağcılar için mücadele ettiklerini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “İlçemizi biz Bağcılarlı hemşehrilerimizle birlikte yönetiyoruz. Onların içinde olmak bize güç veriyor. Birlikte sorunlarımızı ve geleceğe ilişkin ne yapabileceğimizi konuşuyoruz. Fikir alışverişi sonucunda en iyisine karar verip uyguluyoruz. Saha çalışmamız çok güzel ve verimli oldu” dedi.