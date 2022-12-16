Yazıcı 'Desteğimiz her adımda devam edecek'

Odak Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Yazıcı ve Genel Müdür Gülgün Narinç; İtalya’nın Venedik şehrinde, Dünya Karate Federasyonu tarafından düzenlenen Dünya Gençlik Liginde dünya ikincisi olan millî sporcu Odak okulu öğrencisi Alara Akbaş’ı ve Antrenör Serkan Tekgül’ü misafir etti.

Yazıcı, ziyaret sonrasında “Öğrencilerimizin; akademik başarılarının yanı sıra sporda, sanatta, bilimde atacakları her adımda desteklemeye devam edeceğiz. Bu vesileyle Silivri’nin değeri olma yolunda önemli bir adım daha atan öğrencimiz Alara Akbaş’ı ve antrenörü Serkan Tekgül’ü tekrar tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.