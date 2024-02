Bakan Özhaseki'den İmamoğlu'na eleştiri: 'Ajanslarla anlaşılıyor, milyarlarca lira para veriliyor'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 5 bin 500 Bağımsız Kentsel Dönüşüm Temel Atma ve Yıkım töreninde İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu eleştirerek, “Ajanslarla anlaşılıyor, milyarlarca lira para veriliyor. Troller ordusu tutuluyor" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ve TOKİ işbirliği ile yapılacak olan 5 bin 500 Bağımsız Bölümün Kentsel Dönüşüm temel atma ve yıkım töreni Eyüpsultan İslambey Mahallesinde gerçekleşti.

Kentsel Dönüşüm Projesi neticesinde eş zamanlı olarak Kartal, Bahçelievler, Kadıköy, Şişli, Üsküdar, Tuzla ilçelerinde yıkım yapılırken, Eyüpsultan, Bağcılar, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Kartal, Zeytinburnu, Tuzla’da ise Temel Atma Töreni yapıldı. Programda Kartal Belediyesi tarafından Yunus Mahallesi’nde yapılan Kentsel Dönüşüm Projesi Yıkım Töreni’ne ise canlı bağlantı yapıldı. Toplu bir şekilde dualar edildikten sonra toplamda 11 ilçenin yıkım ve temel atma töreni siyasilerin butona basmasıyla başlatıldı.

Programa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul Valisi Davut Gül, Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Emlak Konut Genel Müdürü Cengiz Erdem, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, İller Bankası Genel Müdürü Recep Türk, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“53 bin canımızı kaybettik"

6 Şubat depreminde 53 bin kişinin hayatını kaybettiği söyleyen Bakan Mehmet Özhaseki, “Değerli arkadaşlar, bu işe mani olanlar, ’bu bir hukuk savaşıdır’ diyenler; ’insanların mal emniyeti için anayasal bir güvencesini yapıyoruz’ deyip bir kılıfla devam edenler sonrada efendim biz kentsel dönüşüme değil de rantsal dönüşüme karşıyız deyip buldukları sloganlar her türlü sorumluluktan kaçanlar ve hiçbir riskin eline altını sokmayanlar, bu manzara karşısında acaba az bir vicdanları fazla sızlıyor mudur? Bunları yaşadık, ne yazık ki bu durumlar ile karşı karşıyayız. Bir sene kadar önce hepimizin bildiği bir deprem yaşadık. İki tane deprem yaşadık, 9 saat ara ile çok uzun bir depremdi. Bizim şehirlerimizin altından geçiyordu ve üstünde yerleşim alanları çok fazlaydı. Ve ona da biz tam 53 bin canımızı kaybettik bundan 18 tane il etkilendi. Yıkılan konut sayısı 680 bin civarında iş yerleri 170 bin 850 bin bağımsız birim hasar gördü” ifadelerini kullandı.

“Her ay 15 -20 bin konutu vatandaşa teslim edeceğiz”

Her ay konutların verileceğini söyleyen Bakan Özhaseki, “AFAD bize diyor ki 390 bin tane ev yaparsanız, biz bunu hak sahiplerine dağıtırız. Herkes evine kavuşmuş olur. Tam 307 bin konutun inşaatı başladı. Bu ay vereceğimiz konutlarla, önümüzdeki ay devam edecek açılışlarla 75 bin konutu teslim edeceğiz. Ondan sonra da her ay 15 -20 bin konutu vatandaşa teslim edeceğiz. Yaklaşan deprem tehdidi karşısında bizim bir an önce eski konutlarımızı yenilememiz icap ediyor. 2000’den önce yapılmış olan eski statüye göre tam uygun yapılsa bile mevzuata aykırı bir şey yapılmasa bile İstanbul’da bir an önce dönüşmesi icap eden 600 binden fazla yapı var. Aslında 1,5 milyon riskli yapı var” dedi.

“Ben genel başkan olmalıyım, ben cumhurbaşkanı olmalıyım ya kardeşim hele bir işini yap”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu eleştiren Bakan Özhaseki, “Allah’ınızı seviyorsanız, ne olur rantsal dönüşüm yapmayın, yüzlerce belediyeniz var, söyleyin belediyelerinize kentsel dönüşüm yapsın. Hadi bir tane yapın? Bir tane yapında ben sizi destekleyeyim. Sonuna kadar destek vereceğim, şeref sözü, ama kimse gelmiyor. Ancak algı belediyeciliği son dönemde bu modayı da gördük. Ajanslarla anlaşılıyor, milyarlarca lira para veriliyor. Troller ordusu tutuluyor. Sosyal medyada sövün buna diyorlar, sövmeye başlıyorlar, övün beni demeye başlıyor adam övüyor. Ben öyle büyük bir adamım ki bana belediye başkanlığı küçük geliyor. Ben genel başkan olmalıyım, ben cumhurbaşkanı olmalıyım ya kardeşim hele bir işini yap. Kendi işini yap bu insanlar seni başkan olarak seçiyor” diye konuştu.

“211 bina yıkıldı yaklaşık 637 bina yapılacak”

Programda konuşan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, “211 bina yıkıldı yaklaşık 637 bina yapılacak. İslambey Mahallesi Eyüpsultan’ın kadim mahallerinden, çok eski bir mahalle. Bu mahallenin dönüşümünde bu bir başlangıç olacaktır. Burası Gaziosmanpaşa sınırı. Buradan aşağı dönüşüm olduğunda vatandaşlarımız görünce belediye ve büyükşehiri kazandığımızda, büyükşehir ile beraber kombinasyonuyla bu şehirde dönüşümün nasıl olabileceğini cümle aleme daha rahat gösteririz diye umut ediyorum” dedi.

“İstanbul’un çözülemeyecek hiçbir sorunu yok”

Programda konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, “İstanbul’un çözülemeyecek hiçbir sorunu yok. Sorunlarının içerisinde en önemli sorunlarından birincisi kentsel dönüşüm. Sizlerin önderliğinde bizlerde yerelde üzerimize düşeni fazlasıyla yaparak bu sorunu kısa sürede İstanbul’umuzun gündeminden çıkarmış oluruz. Bu yeni keşfedilen bir şey değil. Özellikle eğitim alanında 2006 yılından Cumhurbaşkanımızın Başbakanlığı döneminde İstanbul’a özel proje koordinasyon birimi kurulmuş. Yaklaşık şimdiye kadar 3 milyar doların üzerinde bir fon harcamışız. Neredeyse okullarımızın tamamını depreme dayanıklı hale getirdik. Şüpheli olan okullarda boşaltılarak onları da güçlendirme ve yeniden yapım süreci devam ediyor” şeklinde konuştu.