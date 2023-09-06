Bakan Yardımcısı Karaloğlu, bölgede son 500 yılın en yüksek yağışının gerçekleştiğini açıkladı

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Kırklareli’nde sel bölgesinde incelemede bulundu. Karaloğlu, "Son 500 yılda bölgede, 24 saatte bu kadar büyük bir yağışın olmadığını söylüyor teknik arkadaşlar. Son 24 saatte bölgede metrekareye 196 kilogram yağış düşmüş durumda" dedi.

Kırklareli’ndeki sel bölgesinde arama çalışmaları sürerken İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaoğlu da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Burada bir açıklama yapan Karaloğlu, bölgede son 500 yılın en yüksek yağışının yaşandığını dile getirdi. Karaloğlu, “İğneada’da Sisli Vadi bölgesindeyiz. Dün sabah 07.00 itibariyle bölgede kuvvetli bir sağanak yağışla büyük bir sel olmuştur. Dünden bu saate bölgedeki faaliyetlerimiz devam ediyor. DSİ’nin verilerine göre son 500 yılda, bölgede 24 saatte bu kadar büyük bir yağışın olmadığını söylüyor teknik arkadaşlar. Son 24 saatte bölgede metrekareye 196 kilogram yağış düşmüş durumda. Burada bungalov evler var. Dün olay olduğunda bizim bölgeden kurtarmamız gereken, muhatap olduğumuz insan sayısı 12’ydi. Bunların 6 tanesini sağ olarak kurtardık. Allah’a hamdolsun. Bu kurtulan 6 sağ vatandaşımızın hastanede tedavileri devam ediyor. Bunlardan 2 tanesi Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, 1 tanesi Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisi devam ediyor. Maalesef 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. 2’sine biliyorsunuz dün ulaşmıştık. Dün arkadaşlarımızın arama kurtarma faaliyetlerinde ulaşmış olduğu 1 vatandaşımız da hayatını kaybetti. Rabbimden hepsine Allah’tan rahmet, milletimize, ailesine baş sağlığı diliyorum. Maalesef 3 vatandaşımız şu anda kayıp durumda. Onlara da hızlı bir şekilde ulaşabilmek için tüm ekiplerimizle sahadayız. Çalışıyoruz. Şu anda sahada 590 personelle arama kurtarma faaliyetlerimiz devam ediyor ve 165 araçla bu arkadaşlarımıza destek veriyoruz. Şimdi arkadaşlar bölgede çok su vardı. Yoğun bir su vardı, şimdi su çekildi. Bölgede geniş bir vadi ile karşı karşıyayız. Arama kurtarma yapan kişi sayısını artırmak üzere Milli Savunma Bakanlığımızdan ilave destek istedik. Şu anda yolda intikal etmek üzereler. 370 askeri personel olmak üzere, çoğunluğu komando olmak üzere bölgede arama kurtarma faaliyetlerine yardımcı olacaklar. Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığından da helikopterle arama yapmak için destek istemiştik fakat dünkü hava koşulları arama yapmamıza pek elverişli değildi” dedi.