Balcıoğlu, Çanta'da Vatandaşlarla Bayramlaştı

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte bayramlaşma ziyaretlerine Çanta'da devam etti. Başkan Balcıoğlu ve beraberindeki heyet, mahalledeki kıraathaneleri ve esnafları ziyaret ederek, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Balcıoğlu, Çanta'da Vatandaşlarla Bayramlaştı
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Bora Balcıoğlu Haber İçi-ramazan
Bora Balcıoğlu Haber İçi-ramazan
Bora Balcıoğlu Haber İçi-ramazan
Bora Balcıoğlu Haber İçi-ramazan

Başkan Balcıoğlu, ziyaretleri sırasında yaptığı konuşmada, "Hemşerilerimizin bizlere gösterdiği teveccüh ve yüklediği sorumluluğun farkındayız. Hizmette ayrım yapmak gibi bir düşünce içinde asla olmayacağız. Eşitlik, önceliklerimiz arasında yer almaktadır. Çantalı hemşerilerimiz her şeyin en iyisine layık. Biz de bu hedef doğrultusunda hareket ederek projelerimizi hayata geçirip hemşerilerimizin hizmetine sunacağız," dedi.

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