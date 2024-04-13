Balcıoğlu, Çanta'da Vatandaşlarla Bayramlaştı

Başkan Balcıoğlu, ziyaretleri sırasında yaptığı konuşmada, "Hemşerilerimizin bizlere gösterdiği teveccüh ve yüklediği sorumluluğun farkındayız. Hizmette ayrım yapmak gibi bir düşünce içinde asla olmayacağız. Eşitlik, önceliklerimiz arasında yer almaktadır. Çantalı hemşerilerimiz her şeyin en iyisine layık. Biz de bu hedef doğrultusunda hareket ederek projelerimizi hayata geçirip hemşerilerimizin hizmetine sunacağız," dedi.