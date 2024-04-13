Belediye Başkanı Balcıoğlu, Çeltik Mahallesi'nde Vatandaşlarla Bayramlaştı
Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte Çeltik Mahallesi'nde bir dizi ziyaret gerçekleştirerek, esnaf ve vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı. Mahalledeki kıraathaneleri ve işletmeleri ziyaret eden Başkan Balcıoğlu, mahalle sakinleriyle yakından ilgilendi.
Başkan Balcıoğlu'nun ziyareti sırasında vatandaşlarla yaptığı konuşmada, "Çifte bayram yaşıyoruz. Tüm mahallelerde gösterdiğiniz teveccüh için teşekkür ederim. Tüm mahallelerde birinci çıktık ve büyük bir farkla kazandık. Bu büyük sorumluluğun farkındayız ve sizleri mahçup etmeyeceğiz. Çeltik için çok çalışacağız ve sorunlarınızın farkındayız," ifadelerini kullandı.
Başkan Balcıoğlu, vatandaşlarla doğrudan iletişim kurma ve onların sesini dinleme konusundaki kararlılığının altını çizdi. Başkan Balcıoğlu, mahalle sakinleriyle yaptığı sohbetlerde, belediye çalışmalarının vatandaşların ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda şekilleneceğini belirtti.