Belediye Başkanı Balcıoğlu, Çeltik Mahallesi'nde Vatandaşlarla Bayramlaştı

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte Çeltik Mahallesi'nde bir dizi ziyaret gerçekleştirerek, esnaf ve vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı. Mahalledeki kıraathaneleri ve işletmeleri ziyaret eden Başkan Balcıoğlu, mahalle sakinleriyle yakından ilgilendi.

Belediye Başkanı Balcıoğlu, Çeltik Mahallesi'nde Vatandaşlarla Bayramlaştı
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Bora Balcıoğlu Haber İçi-ramazan
Bora Balcıoğlu Haber İçi-ramazan
Bora Balcıoğlu Haber İçi-ramazan
Bora Balcıoğlu Haber İçi-ramazan

Başkan Balcıoğlu'nun ziyareti sırasında vatandaşlarla yaptığı konuşmada, "Çifte bayram yaşıyoruz. Tüm mahallelerde gösterdiğiniz teveccüh için teşekkür ederim. Tüm mahallelerde birinci çıktık ve büyük bir farkla kazandık. Bu büyük sorumluluğun farkındayız ve sizleri mahçup etmeyeceğiz. Çeltik için çok çalışacağız ve sorunlarınızın farkındayız," ifadelerini kullandı.

Başkan Balcıoğlu, vatandaşlarla doğrudan iletişim kurma ve onların sesini dinleme konusundaki kararlılığının altını çizdi. Başkan Balcıoğlu, mahalle sakinleriyle yaptığı sohbetlerde, belediye çalışmalarının vatandaşların ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda şekilleneceğini belirtti.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb