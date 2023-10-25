Balıkesir'de 100. yılda 100 bisikletliyle tur

Burhaniye ilçesinde, Cumhuriyet’in 100. yılında çok sayıda sportif etkinlik düzenlenirken, dün de 100. yılda 100 bisikletli ile bisiklet turu yapıldı. İlçe Spor ve Gençlik Hizmetleri Müdürü Aslan Alparslan’ın öncülüğünde Atatürk Spor Salonu’nun önünden başlayan tur, Cumhuriyet Meydanı’nda sona erdi.

Burhaniye’deki bisiklet turuna, Burhaniyeli bisikletçilerin yanı sıra Edremit ve Ayvalık’tan da bisikletçiler katıldı. Atatürk Spor Salonu’nun önünden hareket eden 100 bisikletli, 5 kilometrelik Ören turunun ardından Cumhuriyet Meydanı’na geldi. Trafik polislerinin eskortluk yaptığı bisiklet turunda heyecan yaşandı. Cumhuriyet Meydanı’na gelen bisikletçiler, saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşını okudu. Müdür Aslan Alparslan yaptığı konuşmada, bisikletçilere teşekkür etti.

Bisikletçileri etkinliklere davet eden Gürsel Pancaroğlu, “Cumhuriyetin 100. yılında böyle bir bisiklet sürüşü yapıldı. Cumhuriyetimizin 100. yılı için bisiklet grupları ile birlikte bir etkinlik yapıldı. Bisiklet süren ve bisiklet sürmek isteyenleri böyle etkinliklerde görmek istiyoruz” dedi.

Ramazan Recep ise, “Edremit’ten, Burhaniye’den, Ayvalık’tan gelen arkadaşlarımız oldu. Bunlarla beraber Cumhuriyet Bayramımızı kutlamış olduk. Daha önceden de böyle festivallere katıldık. Bisiklet kullanmak, bisiklet sürmek gerçekten sağlık açısından da çok anlam ifade ediyor. Biz de bunu grup arkadaşları olarak hep beraber katılıp Cumhuriyeti kutlamış olduk” şeklinde konuştu.

Bir arada bisiklet sürmekten çok mutlu olduklarını belirten Yasemin Bozkurt, “Yaklaşık 10 yıldır bisiklet sürüyorum. Herkese tavsiye ediyorum. Bisiklet her açıdan faydalı. Hem insan sağlığı adına, çevre koruma adına ve medeniyet adına bisikletlilerin artması gerekiyor” diye konuştu.

Şadiye Vatansever de, “100. yıl dolayısıyla düzenlenen bu etkinliğin bir parçası olduğum için inanılmaz mutluyum. Bunu, Atatürk ve silah arkadaşlarına ve Çanakkale’de, bu ülke için canını feda etmiş herkese borçluyuz. Yaşasın Cumhuriyet diyorum. Başka söyleyecek hiçbir sözüm yok” dedi.

İlçe Spor ve Gençlik Hizmetleri Müdürü Aslan Alparslan ise yaptığı açıklamada, “Bugün 100. yılda 100 bisiklet ile birlikte bisiklet turumuzu tamamladık. Körfezde bulunan bütün bisikletçi arkadaşlarımızla birlikte, Cumhuriyet’in 100. yılında, bizlere Cumhuriyeti armağan eden Mustafa Kemal ve arkadaşlarının hediyesi Cumhuriyet’in nimetlerinden yararlanarak bisiklet turumuzu tamamladık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.