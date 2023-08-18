Balıkesir'de tarım arazilerine ulaşım artık çok kolay

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 8 ilçede tarımsal faaliyetlerin yoğun olarak yapıldığı kırsal mahallelerde üreticilerin arazilerine konforlu bir şekilde ulaşabilmesi için tarla ve zeytinlik yollarında genişletme ve düzenleme çalışması yapıyor.

Balıkesir’in yaşanabilir ve ulaşılabilir bir kent olması hedefiyle çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, arazi yollarındaki düzenleme faaliyetleriyle çiftçilerin yüzünü güldürüyor. Kırsal kalkınma yönelik destekleriyle üreticilerin her daim yanında olan Büyükşehir, tarımsal faaliyetlerin yoğun olarak yapıldığı kırsal mahallelerde üreticilerin arazilerine konforlu bir şekilde ulaşabilmesi için tarla ve zeytinlik yollarında genişletme ve düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir, şehrin tarımsal potansiyelini artırmak, üreticilerin hasat dönemlerinde işlerini daha kolay yapabilmelerini sağlamak amacıyla; Balya, Dursunbey, Burhaniye, Gömeç, Gönen, Havran, İvrindi ve Susurluk ilçelerinde tarla ve zeytinlik yollarını düzenliyor. Çalışmalar sayesinde yollar hem sağlamlaştırılıyor hem de daha konforlu bir hale getiriliyor.

"4 milyon dönüm tarım arazimiz var"

Konuyla ilgili bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Serkan Akça, "Büyükşehir Belediyesi olarak nebati ve hayvansal üretime çok önem veriyoruz. Balıkesir, Türkiye’yi doyuran şehir. 4 milyon dönüme yakın tarım arazimiz mevcut. Hem tesisleşme hem de çiftçimize verdiğimiz destek açısından ciddi bir seviyeye ulaştık. Çiftçilerimizin ekim ve hasada gidebilmesi için tarla arası yolların önemi büyük. Rahatlıkla ulaşılabilir olması için bu yolların düzgün olması gerekiyor. Bu ihtiyacı biliyoruz. 2,5 yıldır tarla arası yolların düzeltilmesiyle ilgili çalışıyoruz. Şu anda 8 ilçemizde bu çalışma devam ediyor" dedi.

Susurluk ilçesi Söve Mahalle Muhtarı Hayrettin Karakaya ise çiftçilere ait römorkların devrilmemesi adına yapılan çalışmanın önemli olduğunu belirterek, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’a ve ekibine teşekkür etti.