Bariyerin içinden geçen otomobil alev aldı: Ölümden döndüler

Kuzey Marmara Otoyolu’nun Kocaeli geçişinde meydana gelen kazada bariyer otomobilin önünden girip arkasından çıktı. Alev alan otomobilden geriye demir yığını kalırken, 3 kişi ölümden döndü.

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Yağcılar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan N.A. idaresindeki 25 LA 774 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol ayrımındaki bariyere saplandı. Çarpmanın şiddetiyle bariyer otomobilin önünden girdi, arkasından çıktı. 25 metre sürüklenerek durabilen otomobil alev aldı. Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ölümle burun buruna

Sürücü N.A. ve F.A. ile M.Ş. isimli yolcular alev alan otomobilden kendilerini dışarıya attı. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 3 yaralı, hastaneye götürüldü. Alevlere teslim olan otomobil ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Otomobilden geriye hurda yığını kaldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.