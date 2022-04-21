Lüks otomobil tıra ok gibi saplandı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu Basın Ekspres bağlantı yolu Başakşehir mevkiinde seyir halindeki lüks otomobil, yük dolu tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle lüks otomobil tıra ok gibi saplandı. Feci kazada otomobilde bulunan kadın yaşamını yitirirken, sürücü ise ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı.

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  • 21.04.2022 12:52
  • Güncelleme: 21.04.2022 13:07
Lüks otomobil tıra ok gibi saplandı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Kaza, saat 11.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Basın Ekspres Bağlantı yolu Başakşehir mevkiinde meydana geldi. 34 BG 605 plakalı lüks araç yolda ilerlediği esnada Ozan Tecik yönetimindeki 13 AAJ 949 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle tırın kasa kısmına ok gibi saplanan lüks otomobil yaklaşık 100 metre sürüklendi. Feci kazada 1’i kadın 2 kişi otomobilde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yeri ve çevresinde geniş çaplı güvenlik önlemi aldı.

Ekipler adeta zamanla yarıştı

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Araç içerisinde sıkışan 2 kişiyi kurtarmak için ekipler adeta zamanla yarıştı. Araçtan çıkarılan Öykü Koçali hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü ise ağır yaralı şekilde ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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İHA

SHA Editör
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