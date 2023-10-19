Başkan Yılmaz'dan Muhtarlar Günü Mesajı

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Başkan Yılmaz, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Muhtarlık makamı, demokrasimizin en köklü örneklerinden birisidir. 1829 yılından beri devleti temsilin ilk halkasını oluşturmakta ve en ücra köy ya da mahallede muhtarlık makamı bulunmaktadır. Vatandaşlarımız tarafından sorunların, dertlerin, taleplerin ve beklentilerin iletildiği ilk mercidir. Hastalıkta, sağlıkta, cenazede, düğünde veya sosyal yaşamın başka bir anında, üzüntüde ve sevinçte vatandaşın çaldığı kapıdır. Muhtarlarımız, bulunduğu mahallede veya köyde önemli görevler üstlenerek, vatandaşlarımızla devlet kurumları arasında köprü vazifesi görmektedir. Bu nedenle muhtarlarımız önemlidir, değerlidir, kıymetlidir. İstanbul’un yüzölçümü bakımından 2. büyük ilçesi olan Silivri’mizi muhtarlarımızla birlikte yönetiyoruz. Bütüncül bir anlayışla hareket ederek birçok yatırım yapıyoruz. Daima bir arada olduğumuz, sıkça gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerimizde talep ve beklentilerini dinleyip, çözüm yolları üretmeye gayret gösterdiğimiz muhtarlarımıza bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Bu duygularla, tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Gününü kutluyorum. Yapmış oldukları başarılı çalışmalar için kendilerine teşekkür ediyorum. Bu şehirde taş üstüne taş koyan, bu ilçeye hizmet eden ve Rahmeti Rahmana kavuşması nedeniyle şu an aramızda olamayan muhtarlarımıza da Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.