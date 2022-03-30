ŞAMPİYON Silivrispor

Uzun bir lig maratonunun ardından Silivrispor ligin bitimine 2 hafta kala evinde Maltepespor'u 1-0 yenerek şampiyonluğunu ilan etti ve Play-Off maç takvimini beklemeye başladı.

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  • 30.03.2022 17:51
  • Güncelleme: 30.03.2022 18:10
ŞAMPİYON Silivrispor
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y

TFF Bölgesel amatör Lig 7. Bölge 1. Grupta zirveyi sezon başından beri bırakmayan Silivrispor ligde bitime iki hafta kala Maltepespor’u yenerek şampiyon oldu. Kendi saha ve seyircisi önünde oynadığı hafta içi maçında yine seyirci rekoru kırıldı. Silivrispor yönetiminin aldığı karar neticesinde protokol tribününü tamamen kadınlara ayıran Silivrispor’da doksan dakika boyunca şampiyonluk şarkıları çalındı. Konuk takım Maltepespor’un maça başlamasıyla birlikte hızlı bir oyun anlayışında olan taraflar birbirleri üstünde hakimiyet kurma çabası içinde başarılı olamadılar. İlk yarı orta saha mücadelesi şeklinde geçen maçta gol sesi çıkmadı ve 0-0 beraberlikle soyunma odasına gidildi. İkinci yarı oyuna ağırlığını koyan Silivrispor özellikle kanatlardan yaptığı bindirmelerle Maltepe kalesinde etkili olmaya başladı. Müsabakanın 71.dakikasında Engin Gülle’nin attığı golle Silivrispor 1-0 öne geçti. Maçın ilerleyen bölümlerinde de başka gol sesi çıkmadı ve müsabakayı Silivrispor 1-0 kazanarak grupta şampiyonluğunu erken ilan eden taraf oldu. 

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