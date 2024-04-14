Bayram dönüşü kazada hayatını kaybeden baba ve kızının cenazeleri Hatay'a gönderildi

Kuzey Marmara Otoyolu Körfez ilçesi geçişi Sevdikli mevkii İstanbul istikametinde saat 04.30 sıralarında meydana gelen kazada Ö.A. idaresindeki 34 CZK 737 plakalı kapalı kasa kamyonet, aynı yönde giden Ahmet Sıraç (39) hakimiyetindeki 31 ACS 759 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyonet devrilirken, bariyere çarpan otomobil 100 metre sürüklenerek durabildi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunulmasıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde Ahmet Sıraç’ın arka koltukta oturan kızı Sudenaz Sıraç’ın (17) hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan Ahmet Sıraç, eşi E. Sıraç ve aynı isimdeki kızı E. Sıraç ile kamyonet sürücü Ö.A.’nın eşi G.A. ve ismi öğrenilemeyen oğlu ise çevre hastanelere sevk edildi. Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan Ahmet Sıraç da yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kamyonet sürücüsü Ö.A. ise kazayı yara almadan atlattı.

Cenazeler Hatay’da toprağa verilecek

Ramazan Bayramı sebebiyle Hatay’a giden ailenin dönüş yolunda kaza geçirdiği ortaya çıktı. Yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen baba ve kızının cenazeleri, defnedilmek üzere Hatay’a gönderildi. Kazada yaralanan E. Sıraç ile aynı isimdeki kızı E. Sıraç ve G.A. ile ismi öğrenilemeyen oğlunun ise tedavilerinin sürdüğü bildirildi.