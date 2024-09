Silivri'nin Kırmızı Biberleri Şenlikle Taçlandı

Silivri Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Sayalar Kırmızı Biber Şenliği gerçekleştirildi. Şenlik, hem Sayalar’ın meşhur kırmızı biberlerini hem de bölgenin tarımsal üretim potansiyelini ön plana çıkardı. Etkinlik boyunca yerel üreticiler ürünlerini tanıtma fırsatı buldu, şenliğe katılan vatandaşlar ise müzik dinletisi ve çeşitli yarışmalarla keyifli bir akşam yaşadı.

DJ Emre’nin enerjik performansıyla başlayan etkinliğin devamında en iyi pul biber üreticisi yarışmasının sonuçları açıklandı. Yeliz Toyran birinci, Hayriye Altaş ikinci, Merziye Işıklı ise üçüncü oldu. Dereceye giren yarışmacıların ödülleri ise Sayalar Muhtarı Serkan Toyran, Silivri Belediyesi Meclis Üyeleri Hatice Gözen ve Mahmut Yıldızaydın tarafından verildi. Yarışmaların ardından Balkan müziğinin sevilen ismi Rumeli Ekrem sahne aldı. Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, performansı için Rumeli Ekrem'e çiçek takdim etti.



Başkan Balcıoğlu: Sayalar Birlikte Güzel!

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Sayalar Mahallesi'nde düzenlenen Kırmızı Biber Şenliği'nde konuştu. Başkan Balcıoğlu, konuşmasında tarımsal üretimin önemine değinerek, kırmızı biber yetiştiriciliğinin Sayalar için değerli bir ekonomik kaynak olduğunu vurguladı. Şenliğe katılmaktan gurur ve mutluluk duyduğunu söyleyen Başkan Balcıoğlu, Silivri’nin tarım alanında öne çıkması için gereken her şeyi yapacaklarına dikkat çekti.

Sayalar Mahallesi’nin bereketli toprakları ve tarımsal üretimdeki önemini vurgulayan Başkan Balcıoğlu, “Silivri’mizin bu bereketli topraklarında doğmuş, büyümüş biri olarak, her bir karış toprağın ne anlama geldiğini çok iyi biliyorum. Kırmızı biber yetiştiriciliğini desteklemeye kararlıyız; yeter ki üretin, ben her zaman yanınızdayım!” dedi. Ayrıca İl Tarım Müdürlüğü’ne, kırmızı biber üretimi için verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

Silivri’nin emekçi, üretici kadınlarını tebrik eden Başkan Balcıoğlu, “Kadının emeğiyle dokunduğu her yer güzelleşir, her iş bereketlenir. Sayalar’ın verimli topraklarını kırmızı biberlerle buluşturan kadınlarımızın emekleri, bu toprakların gerçek gücüdür” diye konuştu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da üretici kadınlara selamlarını ileten Balcıoğlu, İBB ile yapılan iş birliğinin devam edeceğini ve üreticilere her alanda destek sunmaya devam edeceklerini belirtti.



Ekonomik zorluklara da değinen Başkan Balcıoğlu, Silivrilileri ekonomik zorluklarla başbaşa bırakmayacaklarını belirtti. Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmaya devam edeceklerine değinen Başkan Balcıoğlu, “Halkımızın derdini gören, onların yanında olan bir belediyecilik anlayışını hayata geçiriyoruz. Belediyecilik sadece beton dökmek, yol yapmak, binalar dikmek değildir. Asıl belediyecilik, gençlerimizin umudunu, annelerimizin güvenini, çocuklarımızın geleceğini inşa etmek demektir” dedi.

Konuşmasının sonunda Silivri’nin geleceğine dair umutlarını paylaşan Başkan Balcıoğlu, “Biz birlikte güçlüyüz, çünkü Silivri Birlikte Güzel, Sayalar Birlikte Güzel!” ifadelerine yer verdi.

Sulama Kooperatif Başkanı Yücel Çelik, Silivri'nin tarımına değer katan çiftçilere teşekkürlerini iletti. Şenliğin geleneksel hale gelip gelecek nesillere de aktarılmasını sağlayan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'na da teşekkür eden Çelik, Silivri'nin tarımda öne çıkması için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.



Şenliğe Sayalar Mahallesi Muhtarı Serkan Toyran da katılı. İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından verilen 2075 fidenin dağıtımının yapıldığını aktaran Sayalar Mahallesi Muhtarı Toyran, fidelerin 250 dönüm araziye ekildiğini söyledi. İl Tarım Müdürlüğü tarafından Sayalar Muhtarlığına hibe edilen biber kıyma makinesiyle çalışmalara başlandığını belirten Toyran, "Bugün burada kadınlarımızın tüm yaz emek vererek yetiştirdiği biberleri sergiliyoruz. Mahallemizde bu şenliği düzenleyen, ihtiyaç duyduğumuz her hizmette yanımızda olan Silivri Belediye Başkanı Sayın Bora Balcıoğlu başkanımıza, İl Tarım Müdürlüğümüze, İlçe Tarım Müdürlüğümüze ve Ziraat Mühendislerimize verdikleri emeklerden dolayı köylüm adına teşekkürlerimi sunarım" diye konuştu.



İl Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Turgut Şişman da yaptığı konuşmada Türkiye'de 2021 yılından bu yana gerçekleştirilen bitkisel üretim projelerinden söz etti. Çiftçilere yüzde 75 hibe ile fide ve tohumlar sağlanarak üretim kapasitelerinin desteklendiğini söyleyen Şişman, "Silivri ilçemizinde İstanbul’un tarımda üretim potansiyeli en yüksek ilçesi olduğunun bilinciyle birçok projeyi hayata geçirmekteyiz. Bu şenliğe vesile olan biberlerin ata tohumlarının Silivrili kadın çiftçilerimizden temin ettik. 2 yıldır da Silivri’de yürüttüğümüz kırmızı biber projeleriyle çoğunluğu kadın olan çiftçilerimizin gelen tohumlarla gıda sanayimizi canlandırabilecek Kırmızı biberleri temin ettik" dedi.