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Sanal tören yeni bir bakış açısı sunacak

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BIGO ödülleri galasına Bigo Live’ın Music Livehouse kanalında canlı yayınlanacak

Sanal tören yeni bir bakış açısı sunacak
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BIGO ödülleri galasına Bigo Live’ın Music Livehouse kanalında canlı yayınlanacak

Dünyanın en hızlı büyüyen teknoloji şirketlerinden biri olan BIGO Technology, dünyanın dört bir yanından birbirinden farklı yayıncılarını kutlamak üzere üçüncü defa BIGO Ödülleri Galasına ev sahipliği yapacak. Gala, Bigo Live’ın Music Livehouse kanalında 14 Ocak 2022 Cuma günü saat 20:00’da gerçekleşecek.

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Farklı kültürel ve dilsel geçmişlerden yaklaşık 100 yayıncı, hamak yogası, etnik müzik, opera, Tron dansı, k-pop dansı, kostümlü oyun gösterisi ve daha fazlasını içeren çevrimiçi performanslarla galaya katılacak.

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