Boğaz'ın yeni gözdesi 'Beykoz Kahvecisi' açıldı

İstanbul’un en güzel manzaralı sahilinde kurulan “Beykoz Kahvecisi” enfes aromalı dünya kahveleri, zengin tatlı menüsü, modern ve sıcacık atmosferiyle kapılarını açtı.

Beykoz Belediyesi tarafından “7/24 Yaşayan Beykoz” sloganıyla ilçeye kazandırılan marka mekânlara bir yenisi daha eklendi. Boğaz manzarası, bir birinden leziz kahveleri ve tatlı seçenekleriyle kahve tutkunlarının müdavimi olacağı “Beykoz Kahvecisi”, sahile canlılık katan konseptiyle misafirlerini ağırlamaya başladı.

Arabica lezzetleri

Menüsünde tüm dünya kahvelerinin bulunduğu mekânda, kıtaları aşarak gelen Arabica kahve çekirdeklerinden özenle kavrulan kahveler ilçe sakinleriyle buluşuyor.

Etiyopya, Columbia, Guatemala, Sumatra, Papua Yeni Gine menşeli kahve çekirdeklerinden hazırlanan özgün aromalı kahveler müşterilerin tercihlerine göre soğuk ya da sıcak servis ediliyor.

Sahil manzarası ve temiz havanın eşlik ettiği mekânda, latte, mocha, cappicino ve americano en çok tercih edilen sıcak lezzetler arasında yer alıyor.

Soğuk seçeneklerde meyveli frozen, frappe, fresh berry içecekleri bulunuyor.

Her gün 08.30-00.30 saatleri arasında hizmet veren tesis özellikle gençlerden, hafta sonları ise sahilin güzelliğini yaşamak için İstanbul’un dört bir yanından gelen ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

BeykozKart avantajı

Beykoz Belediyesi’nin tüm sosyal tesislerinde olduğu gibi uygun fiyat ve kalite standartlarıyla hizmet veren tesise sevdikleriyle gelen ilçe sakinleri lezzet ve huzur dolu mekândan BeykozKart avantajıyla yararlanıyor.

Mekânın görüntü ve tadıyla damaklara hitap eden tatlı reyonunda çilekli tart, ekler, tiramisu, browni, havuçlu kek, cheescake ve kurabiyeler ziyaretçilere göz kırpıyor.

Beytaş Üretim Tesislerinde, ilçenin köylerindeki çiftçilerden satın alınan doğal süt ve malzemelerle hazırlanan tatlılar lezzet ve sunumlarıyla ziyaretçilerden tam not alıyor.

Taze soğuk sandviç seçenekleri kahvaltı ve öğle yemekleri için alternatif sunuyor.

Filtre ve çekirdek kahve satışı

Mekanda, kahve tutkunları için filtre ve çekirdek kahve satışı da bulunuyor.