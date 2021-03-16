2000 Kişi Deprem Farkındalık Eğitimi Aldı

Silivri Belediyesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) işbirliğinde 1-7 Mart Deprem Haftası nedeniyle deprem farkındalık eğitimleri düzenlendi. 3 Mart’ta Atatürk Meydanına getirtilen deprem simülasyon TIR’ı, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın girişimleri ile daha fazla vatandaşın istifade edebilmesi amacı ile 08-12 Mart tarihleri arasında tekrar Silivri’ye geldi. Bir hafta boyunca deprem simülasyon TIR’ını ziyaret eden 1254 vatandaşa 7,2 şiddetinde deprem deneyimi yaşatılarak afetlere karşı hazır olmanın önemi anlatıldı.

Aynı alanda Silivri Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi Arama Kurtarma (SAK) ekipleri tarafından oluşturulan eğitim parkurunu ziyaret eden 750 vatandaşa ise deprem, sel ve yangın gibi afetlerin öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler anlatıldı. Alanda bulunan çocuklara deprem bilinci oluşturan boyama kitabı, boya seti, kumbara ve eğitici broşür dağıtımının da yapıldığı etkinlikte, yaklaşık 2.000 kişiye deprem farkındalık eğitimi verildi. Deprem öncesi, deprem anı ve sonrasında yapılması gereklerle ilgili çok faydalı bilgiler edindiklerini ifade eden vatandaşlar, aldıkları hizmetten duydukları memnuniyeti ifade ederek Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’a, AFAD yetkililerine ve SAK ekiplerine teşekkür etti.