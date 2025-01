'Bu gece gökyüzü, hayallerimiz kadar parlak…'

Silivri Belediyesi, 2025 yılına vatandaşlarla birlikte Silivri Sahili'nde kutladı. Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ve eşi Sena Hayriye Balcıoğlu, etkinliğe katılarak vatandaşlarla bir araya geldi ve yeni yıl dileklerini paylaştı.

Sahilde kurulan ateş çukurları etrafında toplanan vatandaşlar, sıcak çikolata eşliğinde sohbetler gerçekleştirdi. Gece boyunca devam eden DJ Emre’nin performansı, sahil boyunca coşkuyu doruğa çıkarırken, katılımcılar yılın son saatlerini müzik ve dans eşliğinde karşıladı. Başkan Balcıoğlu, Eşi Hayriye Sena Balcıoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclis Üyesi Berker Esen ve eşi Buse Esen 10. Yıl marşı ile ondan geriye sayarak yeni yıla Silivrililerle girdi.



Başkan Balcıoğlu, geçtiğimiz yılda yaşanan olumsuzluklara rağmen hiçbir zaman umudunu kaybetmediğini söyledi. Yeni yılda da engelleri aşarak, durmadan çalışacaklarını kaydeden Başkan Balcıoğlu, "Bir yılı daha geride bırakırken, yaşadığımız her anı, her mücadeleyi ve her zaferi kalbimize kazıdık. Kimi günler yorulduk, kimi günler mutluluktan havalara uçtuk ama hiçbir zaman umudumuzu kaybetmedik, hiçbir zaman vazgeçmedik! Çünkü biz, bu şehrin insanları olarak her zorluğa göğüs germeyi, her engeli aşmayı bildik" dedi.



“İlelebet Cumhuriyet, ilelebet Atatürk!"

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan ayrılmadan, cumhuriyeti yaşatacaklarını ifade eden Başkan Balcıoğlu, şöyle konuştu:

"Bizim yolumuzu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gözlerinin mavisi aydınlatıyor. Bizim rehberimiz, onun ilke ve inkılaplarıdır. Bizim gücümüz, Cumhuriyet’tir. Bu topraklara kök salmış her bir ağaçta, bu meydanda yankılanan her bir çocuk kahkahasında, sahile özgürce vuran her bir dalgada Büyük Atatürk’ün mirası var. Bizim yolumuz bellidir, yönümüz açıktır: İlelebet Cumhuriyet, ilelebet Atatürk!"

Silivri'de yaşayan herkesi mutlu etme gayesi olduğunu ifade eden Başkan Balcıoğlu, vatandaşların mutluluğunu öncelediğini belirterek, "Silivri’de herkes, her yaş grubundan insan kendini değerli, huzurlu ve güvende hissedecek. Çünkü bizim hayalimiz; bu şehri sadece bir yerleşim alanı değil, “İyi ki burada yaşıyorum!” diyebileceğimiz bir yuvaya dönüştürmektir" şeklinde konuştu.



Başkan seçildiği günden bu yana, karamsarlığa düşmediğini, kendisine ve ekibine güvendiğini açıklayan Başkan Balcıoğlu, şu ifadelere yer verdi:

"Kendimize güvenmekten, yarınlara olan inancımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Çünkü başka türlüsü, kendimize, tarihimize ve Atatürk’ün mirasına ihanet olur. Doğru bildiğimiz yolda, hep birlikte yürüyerek başaracağız! 2025’e dakikalar kaldı! Bu gece gökyüzü, hayallerimiz kadar parlak, umutlarımız kadar renkli olacak! Yeni yıl, her birinize sağlık, mutluluk, huzur ve başarı getirsin. İyi ki varsınız, iyi ki Silivri var! Mutlu yıllar Silivri!"