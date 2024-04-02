Bursa'da geleneksel lezzetlerin yeni durağı

Yankı Yemek İştiraki olarak, ’Geleneğin Pratik Tadı’ sloganıyla EDT pazarına iddialı bir giriş yapan Doybox Gıda, BİDAA markası ile ürettiği yeni nesil hızlı tüketim ürünleriyle lezzet tutkunlarını mutlu ediyor.

Restoranlar ve fast-food işletmelerinin yanı sıra evde pratik ve lezzetli yemek arayanların da tercihi olan BİDAA ürünleri, şimdi de Özhan Market zincirinin 4 şubesinde yerini aldı. BİDAA’nın sadece 3 dakikada hazırlanan özgün ürünleri ile tanışıp, lezzet dolu bir yolculuğa çıkabilir ve damaklarınızı şımartabilirsiniz. Öte yandan Bursa’da ilk etapta 5 noktada açılacak olan BİDAA Dükkân adı verilen Hızlı Tüketim Noktaları da, geleneksel lezzetleri modern bir şekilde sunarak müşterilerine benzersiz bir deneyim yaşatacak.

Yankı Yemek A.Ş ve Doybox A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Dönmez, günümüzde yemek alışkanlıklarının hızla değiştiğini belirtti. Özellikle gençlerin ev dışında zaman geçirme eğiliminde olduğunu ve hızlı hazırlanabilen ama tamamen doğal yiyeceklere olan talebin arttığını vurgulayan Dönmez, BİDAA markası altında tamamen doğal ve hızlı hazırlanabilen ürünler ürettiklerini ifade etti. Dönmez, "Geleneğin Pratik Tadı" sloganıyla yola çıktıklarını ve son 3 yıldır restoranlar ve fast-food işletmelerine çözüm ortağı olduklarını da belirtip, “BİDAA Dükkânlar ve Özhan Marketler aracılığıyla da son tüketiciyle buluştuk” dedi.

BİDAA markası altında hijyen ve sanitasyon kurallarına uygun üretilen geleneksel ev yemeklerinin tüketicilere ulaştırıldığını vurgulayan Dönmez, ürünlerinin koruyucu madde içermediğini açıkladı. Modern pişirme yöntemleri kullanarak hazırlanan BİDAA ürünlerinin, evde saatlerce süren hazırlık ve pişirme zamanını sadece 3 dakikaya indirdiğini belirten Dönmez, bunun yanı sıra ekonomik fiyatlarla satışa sunulduğunu da dile getirdi.

Dönmez, son yıllarda tüm dünyada lezzetli, sağlıklı, koruyucusuz ve güvenli hızlı tüketim ürünlerine olan talebin arttığını belirterek, BİDAA ürünlerinin bu talebi karşılamak için ideal bir seçenek olduğunu ifade etti. Dönmez, yakın bir gelecekte tüm Türkiye’yi ekonomik ve tamamen doğal lezzetlerle buluşturmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.