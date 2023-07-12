Bursa'nın dağlarında yetişen lavantaların hasadı başladı

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde, Orhaneli ilçesinde Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi hedefiyle ekimi yapılan lavantanın hasat dönemi başladı.

Orhaneli ilçesi Şükriye Mahallesinde yapılan programa Orhaneli Kaymakamı Mehmet Naim Akgül, Bursa İl Tarım Orman Müdürü Hamit Aygül, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt ve çiftçiler katıldı. Orhaneli Kaymakamı Mehmet Naim Akgül, "Lavanta dediğimiz zaman, kadim bir nebati tarihine baktığımız zaman milattan öncesine kadar gidiyor. Özellikle eski Mısır’da mumyaların kefenlenmesinde ve sarılmasında kullanılan bir uçucu yağdır. Sonrasında Bizans, Roma, Selçuklu ve Osmanlı döneminde de bu yağ kullanılmıştır. Günümüze kadar gelen bu nebati unsura daha sonrasında çeşitlenerek kozmetik, ilaç sanayisi çeşitli unsurlarda da kullanımını devam ettirirken en günceli ise mor turizm dediğimiz fotoğrafçılık, düğün fotoğrafçıları, onlarca sosyal medya fenomenleri böyle tarlaların peşinde koşuyor” dedi.

İl Tarım Müdürü Hamit Aygül, “Yüz yıllardır doğada var olan çiçekler insanoğlu tarafından çeşitli hedeflerde kullanılmıştır. Lavanta da ticari olarak yetiştirilen bu çiçekler arasında yer almaktadır. Lavantadan günümüzde elde edilen ürünler parfümeri, gıda, kozmetik, sağlık, peyzaj ve birçok hedefli kullanılmaktadır. Dünyada lavanta üretimi iki tür yüzde 80’i Lavandin, yüzde 20’sini de Lavander çeşidi üretilmektedir. Fransa ve Bulgaristan dünya ortalamasının üçte ikisini üretmektedir. Ülkemizde son 2022 yılında 47 bin 176 dekar alana ulaşmış olup 7 bin 722 ton üretim sağlanmıştır. Isparta, Afyon ve Konya ilimiz ilk üçüncü sırada olurken Bursa ilimizde 394 dekar üretim alanında toplamda 2022 yılında 39 tona ulaşmıştır. Düzenlenen etkinliklerle çiftçilerle buluşup, yaptığımız çalışmaların bir kısmını sizlere anlatmış oluyoruz. Lavanta hasadının, üreticiler olmak üzere tüm ülkemize hayırlı ve bereketli olmasını temenni ediyorum’’ şeklinde konuştu.

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, turizm anlamında Lavanta bahçelerinin önemli rol oynayacağını belirtirken, "Orhaneli’mizde Raftingle başladık, bungalov evlerimizi tamamladık, Sadağı Kanyonumuzu turizme açtık, neden olmasın lavanta bahçelerimizde turizme açılır ve bu konuda çiftçilerimize desteğimizi esirgemeyeceğiz" dedi.

Lavanta bahçesi üreticisi Mehmet Emin Suuçak, “3 sene önce başladığımız lavanta tarlamız emeklerimizin karşılığını vermeye başladı. Üretmeye devam ediyoruz birazda destek olursa daha iyisini yapmaya çalışacağız. İl Tarım ve Orhaneli İlçe Tarım Müdürlüğümüzün destekleriyle lavanta yetiştiriciliğine başladık derken, lavantaları biçip hasat yaptıktan sonra yağını çıkartmak için distilasyon makinesi ile yağını çıkartıyoruz. Tabi yağını çıkartmakta kolay değil uçucu bir yağ olduğundan dolayı buharla birlikte uçtuğu için ama onu soğutarak buhar ve yağını ayırıyoruz derken, yağı ham şekilde tıbbi sanayide, kozmetik sanayinde değişik sektörlerde kullanılıyor. Ayrıştırdığımız buhardan oluşan su ise yine oda parfümü ve değişik alanlarda kullanılıyor” şeklinde konuştu.

Lavanta bahçesi sahibi Suuçak program sonunda programa katılan protokole lavanta yağı takdim etti.