Büyükçekmece'de facianın eşiğinden dönülen kaza kamerada: Şiddetli yağış kaza getirdi

Büyükçekmece E-5 Güzelce mevkiinde şiddetli yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan hafriyat kamyonu, bariyerleri aşarak ters istikamete döndü. Facianın eşiğinden dönülen kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Büyükçekmece'de facianın eşiğinden dönülen kaza kamerada: Şiddetli yağış kaza getirdi
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sina pırlanta
sina pırlanta
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Büyükçekmece E-5 Güzelce mevkiinde şiddetli yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan hafriyat kamyonu, bariyerleri aşarak ters istikamete döndü. Facianın eşiğinden dönülen kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, E-5 Güzelce mevkii Beylikdüzü istikametinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 34 DU 2660 plakalı hafriyat kamyonu sürücüsü, şiddetli yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç, yol kenarındaki bariyerlere çarparak karşı şeride girip ters istikamette döndü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, trafikte aksamalar yaşandı. Şiddetli yağış nedeniyle yaşanan ve facianın eşiğinden dönülen kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Öte yandan bölgede şiddetli yağış etkisini sürdürüyor.