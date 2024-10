By Adıyaman Gurme Semsûr Çiğköfte Silivri'de Açıldı

TAKİP ET

Silivri, yeni bir lezzet durağına daha kavuştu. Eğitim sektöründeki başarılarıyla tanınan Hayrullah Yıldırım ve Gaye Akdemir, gastronomi alanındaki yeni girişimleriyle dikkat çekiyor. Yıldırım ve Akdemir, Erbey Döner ile sürdürdükleri ortaklıklarının yanı sıra, 6 Ekim 2024 Pazar günü, Silivri Alibey Mahallesi Albay Yunus Dirik Caddesi No:56’da (İş Bankası yanı) açılan By Adıyaman Gurme Semsûr Çiğköfte ile çiğköfte severlerle buluştu.

Açılış törenine Silivri Birleşik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nuray Koçer, Belediye Meclis Üyesi Hatice Gözen, çok sayıda STK temsilcisi, iş insanları ve vatandaşlar katıldı. Törende 1 tona yakın çiğköfte ikram edilirken, Adıyaman yöresine ait halk oyunları gösterileri de açılışa renk kattı.

Açılışta konuşan işletme sahipleri Hayrullah Yıldırım, Gaye Akdemir ve Abdulbaki Yıldırım, Silivri halkına destekleri için teşekkür ederek, herkesi By Adıyaman Gurme Semsûr Çiğköfte'nin lezzetlerini tatmaya davet etti.

Nuray Koçer de yaptığı konuşmada, ilçeye katkı sağlayan her işletmenin yanında olduklarını vurguladı. Koçer, “İlçemize değer katan her işletmenin yanındayız, esnafa desteğimizi her zaman sürdüreceğiz” dedi.

Yeni işletme, sunduğu eşsiz çiğköfte lezzetleri ve samimi hizmet anlayışıyla Silivri’de lezzet arayanların yeni adresi olma yolunda kapılarını açtı.