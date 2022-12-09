Çalışan annelere UYUMA ve KADES Projeleri aktarıldı

Silivri emniyet Müdürlüğü Toplum destekli polislik Büro amirliği, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve TUBİM Büro Amirliğince, Vega AVM çalışanlarına yönelik yapılan seminerde 28 anneye, toplam 33 personele, en iyi narkotik polisi anne projesi kapsamında UYUMA (Uyuşturucu ile Mücadele Mobil Uygulaması) ve KADES (Kadın Destek Uygulaması) projeleri hakkında bilgi verildi.