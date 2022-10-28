Küçük Erkekler kategorisinde 2. oldu

Odak Okulları öğrencisi Emir Yıldız, Cumhuriyet Kupası Atletizm Yarışması'nda Küçük Erkekler kategorisinde 2. oldu.

Küçük Erkekler kategorisinde 2. oldu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın

Silivri Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Gençlik Müdürlüğünce 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla geçtiğimiz günlerde düzenlenen Cumhuriyet Kupası Atletizm yarışmalarında Odak Okulları öğrencisi Emir Yıldız, üstün başarı gösterdi.

Emir Yıldız, Küçük Erkekler kategorisinde 2. oldu. Odak Okulları Genel Müdürü Gülgün Narinç, öğrencisini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.