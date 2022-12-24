DATÜB heyeti İl Göç İdaresi Müdürü Batu'ya çalışmalar hakkında bilgi verdi

DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar beraberindeki heyetle birlikte İl Göç İdaresi Müdürü Recep Batu’yu ziyaret ederek birliğin faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Genel Sekreter Fuat Uçar, Ahıskalı Türklerin serbest şekilde en fazla göç ettiği il olan Bursa’da, ikamet izni ve diğer sıkıntılarının çözülmesine katkılarından dolayı Bursa İl Göç İdaresi Müdürü Recep Batu’ya teşekkür etti.

Nazik ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti belirten Batu, Ahıskalı Türkler için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

DATÜB Türkiye Temsilcisi İbrahim Agara, Bursa Temsilcisi Paşa Alihan, İnegöl Ahıska Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Osman Hatipoğlu, Kadın Kolları Başkanı Refika Muhammedgil, Türkiye Kadın Kolları Başkan Yardımcısı ve Bursa İl Kadın Kolları Başkanı Gülçeren Terzioğlu, Genel Sekreter Yardımcısı Medine Aznavur, Kestel İlçe Temsilcisi Halil Acar’ın yer aldığı ziyarette gelecek yıllarda yapılacak çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.