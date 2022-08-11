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Deterjan Pazarı vurgununda 8 gözaltı

Ankara'nın müşterilerini dolandırdığı iddia edilen Deterjan Pazarı firmasının sahibi Süleyman Kocabaş ve 7 şüpheli gözaltına alındı.

Deterjan Pazarı vurgununda 8 gözaltı
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Ankara’nın müşterilerini dolandırdığı iddia edilen Deterjan Pazarı firmasının sahibi Süleyman Kocabaş ve 7 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde faaliyet gösteren “Deterjan Pazarı” firması, banyo topu yapmaları için ham madde sattığı kişilere ürünlerini üç katı fiyatla geri alma vaadinde bulunmuştu. Saadet zinciri sistemi kurduğu tespit edilen ve Süleyman Kocabaş tarafından yönetilen sistemin deşifre edilmesine yönelik 1 yıl teknik ve fiziki takip yapıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde sisteme dahil olan mağdurlara ödeme sürecinde tıkanmalar yaşandığı ve sistemin çöktüğü anlaşıldı. Çalışmalarda 10 binin üzerinde mağdurdan 100 milyonun üzerinde para toplandığı, yapılan ürünlerin fabrikada atıl halde olduğu, firmanın bu ürünleri satma iradesiyle hareket etmediği, firmanın yurt içi ve yurt dışına ürün satışı yapmadığı tespit edildi. Gerçekleştirilen çalışmaların ardından Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından 4 iş yeri ile 10 ikamette arama yapıldı. Operasyonda firmanın sahibi Süleyman Kocabaş’ın da aralarında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.

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İHA
Editör

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