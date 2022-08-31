Son zamanlarda araç kiralamak ülkemizde de çok tercih edilen bir yöntem haline geldi. Arada sırada araç kiralıyorsanız sizin için yakıt seçimi Çok Önemsiz bir konu olmakla beraber sürekli ve uzun süreli kiralamalarda yakıt seçimi önem arz etmektedir. Eğer sizin için performans ön planda maddiyat geri plandaysa kesinlikle benzinli bir araç tercih etmelisiniz. Benzinli araç dizel araca göre daha yüksek performans ve daha iyi çekiş gücü demektir. Benzinli aracın avantajı yüksek performans yüksek çekiş gücüdür dezavantajı ise fazla yakıt tüketimidir.

Dediğimiz gibi bunu önemsemiyorsanız tercihiniz benzinli araç olmalı, fakat sizin için maddi konular ön plandaysa o zaman performans ve çekiç gücü kriterine bakmaksızın dizel araç tercih etmelisiniz. Bir diğer Kriter ise aracı şehir içi ya da şehirler arası kullanmak istemeniz dizel araçlar şehir içinde daha az yakıt tüketir. Kiralama hizmeti de benzinlilere göre daha ekonomiktir. Eğer aracı uzun süreli kiralayacaksanız dizel tercih etmelisiniz. Çünkü uzun vadede benzinli araç size ekonomik olarak külfet olacaktır.

Eğer aracı bir ay bir hafta gibi kısa süreli kiralayacaksınız o zaman benzinli Tercih edebilirsiniz. Sonuç olarak dizel mi benzinli mi Aslında tamamen sizin ekonomik imkanlarınızla ilgili bir tercih, ekonomi mi performans mı tamamen sizin vereceğiniz bir karar