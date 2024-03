Down Sendromlular Farkındalık Günü'nde CarrefourSA'dan özel etkinlik

CarrefourSA, 21 Mart Down Sendromlular Farkındalık Günü kapsamında gerçekleştirdiği etkinlikte down sendromlu çalışanları ve ailelerini Lezzet Arası Atölyesi’nde bir araya getirdi.

Sabancı Topluluğu ve Carrefour Grup iştiraki Türkiye perakende sektörünün önde gelen markalarından CarrefourSA, 21 Mart Down Sendromlular Farkındalık Günü kapsamında gerçekleştirdiği etkinlikte down sendromlu çalışanlarını ve ailelerini Lezzet Arası Atölyesi’nde bir araya getirdi. Sosyal şirket anlayışı ile toplumun farklı kesimlerindeki dezavantajlı bireyleri topluma kazandırmak için hayata geçirilen ve down sendromlu bireylerin istihdamını destekleyen ‘+1 Mutluluk’ projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, katılımcılar pizza ve kurabiye atölyesinde keyifli anlar geçirdi.

Dezavantajlı görülen bireylerin kendi ayakları üzerinde durmaları hedefleniyor

Etkinlikte konuşan CarrefourSA İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Genel Müdür Yardımcısı Bahar Tura, “Down sendromlu bireyler toplumda dezavantajlı gruplar olarak görülüyor. Ancak doğru eğitim ve yeteneklerine göre konumlandırıldıklarında iş hayatında da toplumda da bizden bir farkları yok. Farkındayız ama farklı değiliz diyerek yola çıktığımız +1 Mutluluk projesi kapsamında down sendromlu bireyleri Lezzet Arası restoranlarımızda istihdam ederek, toplumda dezavantajlı olarak görülen bu kişilerin kendi potansiyellerini keşfetmelerini ve ekonomik olarak kendi ayakları üstünde durmalarını hedefliyoruz. 2023 yılında CarrefourSA’da pilot olarak başlattığımız +1 Mutluluk projesi kapsamında; İstanbul, Bursa, İzmir, Mersin ve Ankara’da 9 down sendromlu çalışma arkadaşımızı Lezzet Arası restoranlarımızda istihdam ettik.

Müşterilerimiz ile birebir temas kuruyorlar

Down sendromlu bireyleri istihdam ederken özgüvenlerini yükseltecek ve kendilerini iyi hissedecekleri şekilde doğrudan müşteriyle temas edecekleri noktalara yerleştirildiklerini söyleyen Tura, şöyle devam etti: “+1 Mutluluk projesini hayata geçirirken çok ciddi bir ön hazırlık sürecinden geçtik. Down sendromlu arkadaşlarımızın görev alacağı mağazalarımızdaki 715 çalışma arkadaşımıza, iş koçları ve eğitim birimimiz ile eğitimler verdik. Böylece down sendromlu ekip arkadaşlarımızla doğru iletişim kurmaları konusunda profesyonel destek sağladık. 1.yılını doldurmak üzere olan +1 Mutluluk yaklaşımımızı tüm Lezzet Arası restoranlarımıza yayma ve çok daha fazla down sendromlu bireyi iş hayatına katma konusunda büyük bir heyecan duyuruyoruz. Oluşturduğumuz faydayı görmek ve bu konuda öncü olmak bizim için ayrı bir gurur” dedi.