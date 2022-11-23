Düzce'de 5,9'luk deprem
SON DAKİKA HABERİ: AFAD, saat 04.08'de merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem İstanbul ve Ankara'da da hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.08'de merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Gölyaka ilçesindeki depremin 6,81 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Sarsıntı, İstanbul ve Ankara'da şiddetli şekilde hissedildi.