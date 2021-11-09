Gürsulu çocuklar ve gençler geleceğe damga vuracak

Bursa’nın Gürsu Belediyesi, çocukların eğitim hayatları ve gelecek kariyerlerinde çok önemli yer tutacak olan 400 bin euro hibe destekli ‘Üreten Çocuklar Bilim ve Teknoloji Eğitim Atölyesi’nin açılışını gerçekleştirdi.

Çocuklar ve gençlere yönelik hayata geçirdiği projelerle bu alanda Türkiye’nin örnek ve öncü belediyeleri arasında yer almayı başaran Gürsu Belediyesi, son olarak hizmette aldığı ‘Üreten Çocuklar Bilim ve Teknoloji Eğitim Atölyesi’ projesi ile yine çocukların eğitim hayatları ve gelecek kariyerlerinin şekillenmesinde çok önemli rol oynayacak.

Gürsu Belediyesi, İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Gürsu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ermetal Teknolojik Eğitimler Vakfı (ERTEV) işbirliğinde “Üreten Çocuklar - STEAM Yaklaşımıyla Çocuklar Okullaşıyor” projesi kapsamında hayata geçirilen ‘Üreten Çocuklar Bilim ve Teknoloji Eğitim Atölyesi’ kapılarını öğrencilere açtı.

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) tarafından sekizincisi düzenlenen Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri kapsamında ödüle layık görülen Üreten Çocuklar projesi, Fedarel Alman Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) ve Avrupa Birliği Sivil Koruma ve İnsani Yardım Operasyonları (ECHO) tarafından ortak finanse edilen ve Deustche Gesellschaft Für İnternationale Zusammernarbeit (GIZ) tarafından desteklenen proje 400 bin euro hibe aldı. Açılan atölyede çocukların fen bilimleri, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik alanlarında dersler alıp steam yaklaşımı ve maker bakış açısıyla interaktif eğitimler verilmesi, rol model seminerleri ve kariyer görüşmeleri gibi etkinliklerle çocukların bilinçlendirilmesi hedefleniyor.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Metin Sezer, “Ortak olarak yıllarca yaptığımız çalışmalarda böyle güzel bir başkan ile birlikte çalışmaktan son derece mutluyuz. Bu yapılan ilk çalışma değil. Onlarca ve binlerce çocuğa ulaştık ama bu çalışmanın özelliği farklı. Diğer ilçelere de örnek olacak başka bir çalışma. Örnek olan çalışmayla diğer 17 ilçemize de bu hizmeti ulaştırmış olacağız” dedi.

Gürsu Belediyesi Başkanı Mustafa Işık ise, “Gençlere ve eğitime dokunup bir eksikliği tamamlayabiliyorsak ne mutlu bize. Avrupa Birliği’ne tek başınıza bir fon yazdığınız zaman her ne kadar başarılı olacaksa bile tek olduğunuz zaman proje geçmiyor. Bize bir partner bize bir yardımcı bir ağabey lazımdı. Bu tarz projelerle Türkiye’nin örnek ve öncü belediyeleri arasındayız. Bizim bütün amacımız buradaki çocuklarımıza faydalı bir şeyler yapabilmek. Sadece Steam Atölyemizdeki robotik kodlama, 3D yazılım ya da ahşap işleme atölyelerindeki aletleri kullanarak ahşap işlemeci olacak değil bu aletleri kullanarak el becerileri gelişecek daha faydalı hizmetler yapmaya sebep olacak” dedi.