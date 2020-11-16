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Gram satış fiyatı 469,50 lira oldu

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 469,50 lira oldu.

Gram satış fiyatı 469,50 lira oldu

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 469,50 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 469,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 469,50 liradan, 3 bin 93 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 114 liradan, 428 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 432 liradan, 3 bin 22 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 42 liradan, bin 511 liradan alınan Yarım Ziynet bin 521 liradan ve 756 liradan alınan Çeyrek Ziynet 761 liradan satıldı.

Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2020, 18:00
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