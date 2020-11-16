Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 469,50 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 469,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 469,50 liradan, 3 bin 93 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 114 liradan, 428 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 432 liradan, 3 bin 22 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 42 liradan, bin 511 liradan alınan Yarım Ziynet bin 521 liradan ve 756 liradan alınan Çeyrek Ziynet 761 liradan satıldı.

Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2020, 18:00