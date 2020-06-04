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Yıldız Holding, çiftçiye ve sözleşmeli tarıma verdiği desteği artıracak

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COVİD-19 İLE MÜCADELE SÜRECİNDE TÜKETİCİLERİN GÜVENİLİR GIDAYA ULAŞIMINI DAHA DA KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN ÜLKE ÇAPINDA SÖZLEŞMELİ TARIM DESTEĞİNİ ARTIRMAYI HEDEFLEYEN YILDIZ HOLDİNG, 2020 SONUNA KADAR SÖZLEŞMELİ 175 BİN DEKARLIK ALANDA YAKLAŞIK 700 BİN TON HAMMADDE ALIMI GERÇEKLEŞTİRECEK.

Yıldız Holding, çiftçiye ve sözleşmeli tarıma verdiği desteği artıracak

Covid-19 ile mücadele sürecinde tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşımını daha da kolaylaştırmak için ülke çapında sözleşmeli tarım desteğini artırmayı hedefleyen Yıldız Holding, 2020 sonuna kadar sözleşmeli 175 bin dekarlık alanda yaklaşık 700 bin ton hammadde alımı gerçekleştirecek.

Güvenilir gıdaya erişimi sürdürülebilir hale getirmek ve tedarik zincirini uçtan uca yönetmek amacıyla yürüttükleri çalışmalara Covid-19 sürecinde de devam ettiklerini belirten Yıldız Holding CEO’su Mehmet Tütüncü, “Salgın süreci, gıda zincirinin ve yerli üretimin desteklenmesinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurguladı. Yıldız Holding olarak, tüketicilerimizin güvenilir gıdaya ulaşması her zaman birinci önceliğimiz oldu. Bu konuda en büyük destekçimiz ise elbette yerel üreticilerimizdir. Yıllardır ülkemiz çiftçilerini ve sözleşmeli tarımı destekleyen bir grup olarak, 2020 sonuna kadar sözleşmeli 175 bin dekarlık alanda, yaklaşık 700 bin ton hammadde alımı gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Yerli ve sözleşmeli tarım kapsamındaki çalışmalardan bahseden Tütüncü sözlerine şöyle devam etti: “Gıda Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı tarım araştırma enstitüleriyle buğday ve yulaf özelinde çalışmalar yapıyoruz. Buğday hem ülkemiz hem de bizim için önemli bir hammadde. Konya Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü ile bisküvilik ideal buğday üretimi için ıslah çalışmaları yaptık. Ali Ağa adını verdiğimiz yüksek verimli, kuraklığa dayanıklı bir buğday türü geliştirdik. Tüm bu çalışmalarımızla çiftçiler, nakliye, tahmil tahliye ve depolama işçileri, kooperatif ve dernekler olmak üzere 500 binden fazla aileye katkı sağlıyoruz” dedi.

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