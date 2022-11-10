Erdek'te turizm için toplandılar

Balıkesir’in Erdek ilçesinde, Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy başkanlığında Turizm Toplantısı düzenlendi.

Erdek Anadolu Lisesi Konferans Salonu’nda düzenlenen Turizm Toplantısına Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık, Erdek Ticaret Odası Başkanı Turan Gün, Belediye Meclis Üyesi Ceyhun Mırız, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile Erdek Meslek Yüksek Okulu Turizm Bölümü öğretim görevlileri ile ilçemizde turizm sektöründe faaliyet gösteren otel-motel işletmecileri katıldı.

Erdek’in turizmdeki yeri, tarihi zenginliklerimiz, yöresel değerlerimiz ve hedeflerimiz konularında katılımcıların görüş ve önerilerine yer verilen toplantıda turizm konulu projeler hakkında da bilgi alışverişinde bulunuldu.

Gerçekleşen toplantı hakkında açıklama yapan Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, Erdek turizmini geliştirmek için alınacak tedbirler ve planlanan projelerle ilgili Yüksekokul öğretim görevlileri ile birlikte yürütülen çalışmalara, ilgili tüm paydaşların katılımlarını da sağlayıp, toplantılara sonuç odaklı yeni bir ivme kazandırdıklarını sözlerine ekledi.