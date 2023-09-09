Esenyurt'ta çocukların kavgasında komşusunu bıçakladı: 1 ölü

İstanbul Esenyurt’ta çocukları kavga eden yabancı uyruklu şahıs, komşusunu sokak ortasında bıçakladı. Hastaneye kaldırılan yaralı, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay, saat 19.00 sıralarında Esenyurt Pınar Mahallesi 1218. Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde oynayan biri yabancı uyruklu olan 2 çocuk arasında kavga çıktı. Oğlunun kavga ettiğini gören Nihat T. (29), yabancı uyruklu çocuğa kızmaya başladı. Çocuk, yan sokaktaki evlerine giderek babasına durumu anlattı. Sokağa giden yabancı uyruklu A.H. isimli şahıs, Nihat T. ile bir süre tartıştıktan sonra elindeki bıçak ile göğsünden iki kez bıçakladı. Şahıs olay yerinden kaçarken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hastaneye götürülen Nihat T., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yabancı uyruklu A.H. isimli şahsın yaşadığı sokağa ve caddeye güvenlik amaçlı çok sayıda polis, çevik kuvvet ve yunus ekibi sevk edildi. Çocukların kavga ettiği o anlar ise güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Öte yandan, N.T. isimli şahsın 7 suçtan sabıkası olduğu öğrenilirken konu ile ilgili Esenyurt Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.