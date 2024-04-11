Eskihisar'da kilometrelerce kuyruk: Sürücüler kontak kapattı

Ramazan Bayramı'nda D100 Karayolu ile Gebze Eskihisar'daki feribot iskelesini kullanan sürücüler kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Yalova'ya gidecek olan araç sürücüleri turnike sıralarını beklerken kontak kapattı. Araç kuyruğu dron ile görüntülendi.

Eskihisar'da kilometrelerce kuyruk: Sürücüler kontak kapattı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi-ramazan
Bora Balcıoğlu Haber İçi-ramazan
Bora Balcıoğlu Haber İçi-ramazan
Bora Balcıoğlu Haber İçi-ramazan

Ramazan Bayramı’nda D100 Karayolu ile Gebze Eskihisar’daki feribot iskelesini kullanan sürücüler kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Yalova’ya gidecek olan araç sürücüleri turnike sıralarını beklerken kontak kapattı. Araç kuyruğu dron ile görüntülendi.

Ramazan Bayramı tatilinin ve güzel havanın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar yollarda trafik yoğunluğu oluşturmaya devam ediyor. D100 Karayolu ile Gebze Eskihisar’daki feribot iskelesini kullanmak isteyen vatandaşların kalabalığı dikkat çekiyor. Kilometrelerce araç kuyrukları oluşurken Yalova’ya gidecek olan araç sürücüleri turnike sıralarını beklerken kontak kapattı. Kilometrelerce araç kuyrukları havadan görüntülendi. Jandarma ekipleri de olumsuz duruma karşı trafikte çalışmalarına devam ediyor.

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