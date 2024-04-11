İstanbul'da sahillerde bayram yoğunluğu

İstanbul'da güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar Ramazan Bayramı'nın 2'nci gününde sahillere akın etti.

İstanbul'da sahillerde bayram yoğunluğu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi-ramazan
Bora Balcıoğlu Haber İçi-ramazan
Bora Balcıoğlu Haber İçi-ramazan
Bora Balcıoğlu Haber İçi-ramazan

İstanbul’da güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar Ramazan Bayramı’nın 2’nci gününde sahillere akın etti.

Ramazan Bayramı’nın 2. gününde bayram ziyaretlerini tamamlayan vatandaşlar, Avcılar ve Beşiktaş’ta sahile akın etti. Kimi vatandaşlar sahil bandında yürüyüş yaparken, kimi vatandaşlar da piknik yaptı. Çocuklar da top oynadı. Vatandaşlar ve çocuklar sahilde güzel havanın tadını çıkardı.

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