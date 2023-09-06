Ezine'de sağanak yağışla birlikte bin 150 dekar tarım arazisi zarar gördü

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde sağanak yağış nedeniyle bölgede tarım arazileri zarar gördü. Yaşanan sel nedeniyle bin 150 dekar tarım arazisi zarar gördü.

Meteoroloji’nin dün Çanakkale’ye yaptığı kuvvetli yağış uyarısının ardından Ezine ilçesinde sağanak etkili oldu. Bölgede yaşanan sel ve taşkın nedeniyle ilçeye bağlı Geyikli beldesi, Mahmudiye, Pınarbaşı, Yahyaçavuş köyleri olumsuz etkilendi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince başlatılan hasar tespit çalışmalarında 50’nin üzerinde üretici yağıştan etkilendi. Yağış nedeniyle yaklaşık bin 150 dekar tarım arazisi zarar gördü. Mahmudiye köyünde 15 su motoru, bahçe çiti zarar görürken, Yahyaçavuş köyünde 13 hayvan yıldırım çarpması sonucu telef oldu.

1.5 milyon TL zararı oluştu

Mahmudiye köyünde 4 yıldır seracılık yapan Yıldıray Kurtçu, 5 dönümlük domates ve biber bulunan serasında 3 dönüm alanın zarar gördüğünü, yaklaşık 1 milyon 500 bin TL’lik zarar oluştuğunu belirterek, “4 senedir seracılık yapıyorum. Yardım bekliyoruz. Başka bir şey beklediğimiz yok. Sel felaketi, fırtına yaşadık. Çok mağdur olduk. Emeklerimiz gitti. O kadar emek verdik, bir anda yok oldu. Aşağı-yukarı 3 dönüm alan zarar gördü. Maddi olarak ise zararım 1.5 milyon TL” dedi.

Bölgede İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne ait ekiplerin hasar tespit çalışmaları devam ediyor.