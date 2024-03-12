Fatih'te Karagöz sergisi açıldı

Fatih Belediyesi tarafından kurulan Nusret Çolpan Sanat Galerisi’nde, Karagöz sergisi açıldı. Açılışa katılan Fatih Belediye Başkanı Turan, “Karagöz Sergimizi UNİMA’nın Türkiye Milli Merkezi’yle ortak gerçekleştiriyoruz” dedi.

Fatihli karagöz ustası meşhur Hayali Küçük Ali’nin 50. vefat yılı hatırasına düzenlenen sergi gençlerle buluştu. Sergide, Ramazan ayının simgesi olan Hacivat Karagöz oyunu oynandı. Birçok sanatçı ve vatandaşın katıldığı sergi, Turan’ın kurdeleyi kesmesiyle açıldı. Başkan Turan, sergiyi gezdikten sonra çocuklarla Hacivat Karagöz oyununu izledi.

5 yıl içerisinde Fatih’te sanatı yaşatmaya gayret ettiklerini söyleyen Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, “Son 5 yılda Fatih’imizde sanatı yaşatmaya, tüm imkanlarımızla sanatçılarımıza destek olmaya gayret ettik. Yeni sanat galerileri, sergi mekanları oluşturduk. Nusret Çolpan Sanat Galerimiz bunlardan biri ve bu akşam, fevkalade anlamlı bir sergiyle, 5 yıllık yolculuğumuzu taçlandırıyoruz inşallah. Fatihli karagöz ustası meşhur Hayali Küçük Ali’nin 50. vefat yılı hatırasına düzenlediğimiz sergimizle mazisi çok eski devirlere dayanan bir seyir geleneğimizi, Fatihli gençlerimizle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Aramızda ömrünü bu sanata adamış üstatlar da bulunuyor. Onları da saygıyla selamlıyorum. Sizlerin de bildiği üzere, Karagöz oyunu, Kültür mirasımızın çok değerli parçasıdır. Osmanlı kültürünü ve İstanbul folklorunu, tüm zenginliğiyle yansıtan Karagöz oyunları günlük sosyal olaylardan, halk hikayelerinden devşirdiklerini özgün bir anlatımla perdeye yansıtıyor. Bu yönüyle, özellikle günümüz insanı için ilginç detaylar barındırıyor. Aynı zamanda Karagöz perdesinde oynatılan tasvirler, el sanatlarımızın harikulade işçiliğini, oyun esnasında seslendirilen şarkılar, musikimizin güzelliğini ortaya koyuyor. Hayali olarak adlandırılan Karagöz ustaları ise sahneye çıkardığı bütün tiplere ses ve hareket veren muhteşem bir performans sanatçılarıdır. Eski İstanbul’da, özellikle Ramazan ayı geldiğinde, Karagöz sahnelerine her yerde rastlamak mümkündü” dedi.

“Sergimizi UNİMA’nın Türkiye Milli Merkezi’yle ortak gerçekleştiriyoruz”

Karagöz sergisini UNİMA’nın Türkiye Milli Merkezi’yle ortak gerçekleştirdiklerini söyleyen Turan, “Fatih’imizde; Edirnekapı’daki kahvehaneler, Şehzadebaş’ındaki Direklerarası, Beyazıt’taki Simkeşhane gibi mekanlarda Karagöz yüzyıllar boyunca sahnelendi, kültür hayatımıza büyük değerler kattı. Binbir hünerli ustaların çıkmasına aracılık etti. Sergimiz vesileyle; Fatih’imizin yetiştirdiği ünlü Karagöz ustalarını; Hayali Küçük Ali, Mehmet Muhittin Sevilen ve Tacettin Diker ustaları rahmetle anıyoruz. Milli değerimiz Karagöz, 2009 yılında UNESCO tarafından İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası listesine alındı. Bugün dünyanın pek çok yerinde, çeşitli vesilelerle Karagöz oyunları sergileniyor. Sergimizi, kukla ve gölge oyunlarının dünyadaki çatı kuruluşu olan UNİMA’nın Türkiye Milli Merkezi’yle ortak gerçekleştiriyoruz. İnşallah sonraki dönemde de, gerek Karagöz gerekse diğer sanatlarımızın doğru eller vasıtasıyla gelecek nesillere ulaştırılması hususunda üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmek için, var gücümüzle çalışacağız. Sergi süresince her cumartesi ve pazar günü Fatih Kültür Sanat Merkezimizde günümüzün ustaları tarafından Karagöz oyunları sahnelenecektir. Bütün hemşehrilerimizi hem sergimize, hem oyunlara bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Karagöz Fatih’te izleyicilerle tekrar buluştu”

Geleneksel Karagöz oyununun Fatih’te izleyicilerle tekrar buluştuğunu söyleyen sergi küratörü Erkan Doğandan ise, “Karagöz aslında Fatih’in Osmanlı döneminde 1960-1970 yıllarına kadar devam eden en köktü geleneklerinden birisi. Ramazanın başlamasıyla birlikte Karagöz herkesin gündemine geldi. Çünkü Karagöz’ün en uzun soluklu yaşadığı ve bugün de hayatına devam ettiği bir coğrafyada yaşıyoruz. Bizim geleneksel gölge oyunumuz Karagöz, burada da Fatih’te tekrar tarihsel izleriyle buluştu. Sergide Fatihli Karagöz hayali ustalarının da olduğu geniş bir seçki. Burada Karagöz’ü toplumsal bir kültürle de bağdaştırdık. Bu açıdan keyifli ve zengin bir sergi oldu” diye konuştu.