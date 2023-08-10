Galatasaray'da Taylan Antalyalı'nın sözleşmesi 3 yıl uzatıldı

Galatasaray, kiralık olarak Samsunspor'a transfer olan 28 yaşındaki futbolcu Taylan Antalyalı'nın sözleşmesini 3 yıl uzattı.

Galatasaray'da Taylan Antalyalı'nın sözleşmesi 3 yıl uzatıldı
Editör
EditörEditör
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Galatasaray, kiralık olarak Samsunspor’a transfer olan 28 yaşındaki futbolcu Taylan Antalyalı’nın sözleşmesini 3 yıl uzattı.

Galatasaray’da yeni sezon öncesi Samsunspor’a kiralanan Taylan Antalyalı’nın sözleşmesi uzatıldı. Sarı-kırmızılılar, başarılı orta saha oyuncusuyla 3 yıllık yeni mukaveleye imza attıldığını TFF’ye bildirdi.

2019 yılında Antalyaspor’dan Galatasaray’a transfer olan Taylan Antalyalı, sarı kırmızılı formayla 105 maça çıkmış ve 2 kez de gol sevinci yaşamıştı. Geçtiğimiz sezonun başında Ankaragücü’ne kiralanan deneyimli oyuncu, 30 müsabakada da Ankara ekibi için ter dökmüştü.