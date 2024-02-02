Gebze'de rehin tutulan işçiler kurtuldu, şüpheli operasyonla yakalandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde fabrikada rehin tutulan 7 kişi, 9 buçuk saatin ardından operasyonla kurtarıldı. Şahıs gözaltına alındı.
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde fabrikada rehin tutulan 7 kişi, 9 buçuk saatin ardından operasyonla kurtarıldı. Şahıs gözaltına alındı.
Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) İhsan Dede Caddesi’ndeki Procter & Gamble (P&G) isimli fabrikada bugün saat 14.40 sıralarında başlayan rehine krizi sona erdi. Aralarında kadınların da bulunduğu 7 fabrika işçisi operasyonla kurtarıldı, İbrahim Y. gözaltına alındı.