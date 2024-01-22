Genç yazar öğrencilerle buluştu

Yazdığı kitaplar ile ilgi çeken Bursalı genç yazar ilkokul öğrencileri ile bir araya gelerek söyleşi gerçekleştirdi.

Sokağın Çocukları Dostluk ve Aşk İçin Savaş kitaplarının yazarı Beren Kaya öğrencilerle buluştu. Sinema ve televizyon mezunu gazeteci Beren Kaya, “Yenişehir ilçesinde Tahirağa ilkokulunda geleceğimizin teminatı olan minik öğrenci kardeşlerimizden gelen talep üzerine kendilerini ile bir araya geldik. Onların diliyle yazarlığı konuştuk. Hepimiz çok mutlu ayrıldık. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Söyleşinin sonunda Yazar Beren Kaya, minik öğrenciler ile hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra kitaplarını imzalayarak çocuklara hediye etti