Kısıtlama öncesi metrobüste ve trafikte yoğunluk

Kısıtlamaya sayılı dakikalar kala trafiğe kalmamak isteyen vatandaşlar metrobüslere yöneldi. Bir anda başlayan yağmur vatandaşlara zor anlar yaşatırken bazı bölgelerde trafikte yoğunluk oluştu.

Kısıtlama öncesi metrobüste ve trafikte yoğunluk
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Kısıtlamaya sayılı dakikalar kala trafiğe kalmamak isteyen vatandaşlar metrobüslere yöneldi. Bir anda başlayan yağmur vatandaşlara zor anlar yaşatırken bazı bölgelerde trafikte yoğunluk oluştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısında yeni tip korona virüsle mücadelede alınacak yeni önlemleri açıklayarak, hafta içi uygulanan kısıtlama saatlerinin 21.00’dan 19.00’a çekileceğini duyurmuştu. Kısıtlamaya sayılı dakikalar kala metrobüslerde ve trafikte yoğunluk oluştu. Mesai saatinin bitimiyle birlikte kısıtlama öncesinde evine gitmek isteyen vatandaşlar, metrobüs duraklarında yoğunluğa neden oldu. Araçlarıyla yola çıkan vatandaşlar ise mega kentin trafiğini bazı noktalarda durma noktasına getirdi.
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