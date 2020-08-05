Ümraniye’de Millet Bahçesinde doğalgazlı mangal dönemi

Ümraniye Hekimbaşı’na kurulan millet bahçesinde vatandaşlara yangın riski taşımayan doğalgazlı mangal üniteleriyle hizmet veriliyor. Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, doğalgazlı mangal hakkında "Türkiye’de bir ilki başarmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Yaz aylarında piknikçilerin ve mangalcıların uğrak noktası olan ormanlık alanlardan art arda yangın haberleri gelirken Ümraniye’de Millet Bahçesinde vatandaşlara yangın riski taşımayan doğalgazlı mangal üniteleri hizmet veriyor.

Ümraniye Hekimbaşı’na kurulan millet bahçesine doğalgazlı mangal merkezleri kuruldu. Millet Bahçesine gelen aileler başlarında özel görevlilerinin bulunduğu mangalda etlerini pişirecek. Bu sayede piknik yangınları önlenirken, ortalık dumana boğulmayacak.

Ümraniye Belediyesi tarafından Hekimbaşı’nda bulunan 330 bin metrekare orman alanına kurulan millet bahçesine olası piknik yangınlarını önlemek için doğalgazla çalışan mangal merkezleri yapıldı. İsteyen bu merkezlerde etlerinin pişirecek, isteyenlere ise görevliler pişirme hizmeti verecek. 7 bölümünde bulunan mangal merkezlerinin dışında, parkta ateş yakmak yasak.Yapılan bu hizmetle 150 ailenin ateşli dumanlı mangal yapmalarını engelleyerek hem hava kirliliğini hemde orman yangınlarının önüne geçilmiş oldu.

". Türkiye’de bir ilki başarmanın mutluluğunu yaşıyoruz"

Türkiye’de bir ilki başardıklarını ifade eden Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, “Ümraniye Millet Bahçemizde bu yıl bir ilki uyguladık. Geçen sene bu uygulamayı başlatmış, Ağustos ayında da açılışını yapmıştık ama resmi açılışını inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte yapmak istiyoruz. Ümraniye’de değil, Türkiye’de bir ilki yaptık. Ormanlarımız yanmasın, hijyenik olsun diye doğalgazlı taş üzerinde mangal ortamı sunduk. Bu çalışma daha hijyenik insan sağlığı için temiz bir çalışma oldu. Vatandaşlarımız et, balık, köfte, tavuk gibi ne kadar mangal türü varsa burada güzelce korunaklı ortamda pişirerek piknik yapabilirler. Vatandaşlarımın daha sağlıklı ve korunaklı bir şekilde ihtiyaçlarını giderebilmekeri için bir sistemler geliştirdik. Bu hizmet vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Mangal bizde geleneksel bir kültür dolayısıyla dikkatsizlikten yangınlar çıkabiliyor. Ormanlarımızın yanmaması çok önemli bu yangınların önüne nasıl geçebiliriz diye düşündük doğalgazlı bu sistemi getirdik. Vatandaşlarımız çok memnun, milletimiz çok memnun, hanım kardeşlerimiz çok memnunlar. Sağlık açısından hijyenik açıdan başarılı bir çalışma oldu. Hem sağlığımızı koruyor hemde ormanlarımıza sahip çıkıyoruz. Hayırlı olsun” diye konuştu.