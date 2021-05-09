Üsküdarlı annelere Anneler Gününde mor salkım sürprizi

Üsküdar Belediyesi, pandemide evlerinden çıkamayan anneleri yalnız bırakmadı. İstanbul’un ve Üsküdar’ın simgelerinden olan mor salkım fidanlarını pandemi dolayısıyla evinde olan Üsküdarlı annelere belediye ekipleri kapı kapı dolaşarak hediye etti.

Üsküdar Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da Anneler Gününü farklı bir etkinlik yaparak kutladı. Belediye görevlileri pandemi dolayısı ile Anneler Günü’nde kapı kapı dolaşarak, balkonlarında bahçelerinde ekip büyütsünler diye 10 bin mor salkım fidelerini Üsküdar’da yaşayan annelerin evlerine Götürdü. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurduğu etkinliğe Üsküdarlı Anneler yoğun ilgi gösterdi. Üsküdar’da Anneler Gününde mor salkım şöleni yaşandı. Etkinlikte binlerce mor salkım fidanı ile maskeler, Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve belediye ekipleri tarafından annelere evlerinde teslim edildi. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in de katıldığı etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Mor salkım fideler ile karşılaşan Annelerin mutlulukları yüzlerine yansıdı.

“Üsküdar’da Anneler Günü’nde mor salkım şöleni”

Etkinliğe katılan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen , ” Anneler Günü’nü özel bir etkinlikle kutlamak istiyoruz. Bu yıl pandemi sürecini de dikkate alarak, evden çıkamayan annelerimize bir nebze olsun sıkıntılarını, streslerini gidermek için Üsküdar’a has Üsküdar’ın özel fidesi olan mor salkım fidesini kapı kapı dolaşarak annelerimize hediye ediyoruz. Mor salkım neşe demek, mutluluk demek, huzur demek, sevgi demek Üsküdar’ımızın bu güzel fidesini Üsküdarlı annelerimize hediye edeceğiz “ şeklinde konuştu.

Mahalle sakini Arzu Alaç,” Çok güzel bir uygulama olmuş. Keşke ekebileceğimiz çok fazla alanımız olsa da herkes mor salkım fidesi ekse zevkli, keyifli bir etkinlik “ dedi.

Şule Bahçekapılı “ İnşallah pandemi biter eskisi gibi Üsküdar’da gezebiliriz dolaşabiliriz. En sevdiğim zaten çiçek mor salkım inşallah güzelce bakıp yetiştirebiliriz. Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum “ ifade etti