Hafif ticari araçtan 1'i kadın 8 kaçak göçmen çıktı

Edirne'de jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durduğu hafif ticari aracın içinden 1'i kadın toplam 8 göçmen yakalandı.

Hafif ticari araçtan 1'i kadın 8 kaçak göçmen çıktı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Edirne’de jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durduğu hafif ticari aracın içinden 1’i kadın toplam 8 göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından devam eden denetimlerde Edirne TEM Gişelerde yapılan uygulamada durdurulan hafif ticari araç içerisine 8 düzensiz kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler ülkelerine geri gönderilmek üzere Edirne İl Göç İdaresine teslim edildi.

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