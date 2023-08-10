İstanbul AFSİAD'dan Afyonkarahisar'a yatırım ziyareti

İstanbul AFSİAD tarafından, tıbbi ve aromatik bitkiler ile sağlık endüstrisi alanındaki yatırımlar için Afyonkarahisar’da bir dizi ziyaret gerçekleştirildi.

İstanbul AFSİAD, Afyonkarahisar’a yatırım ziyareti gerçekleştirdi. İstanbul AFSİAD Başkanı Hüseyin Çelik beraberinde Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Yatırım Hizmetleri Müdürü Zahid Tuncel, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Proje Müdürü Halit Duran, İş İnsanı Zaid Al-Aifarı, İş insanı Ufuk Erdinç, İstanbul AFSİAD Genel Sekreteri İlyas Seçen ve Burçed Çevre Mühendislik Sahibi Hayrettin Durmaz ile birlikte tıbbi ve aromatik bitkiler ile sağlık endüstrisi alanında yatırımlar yapmak için Afyonkarahisar’da bir dizi ziyaretlerde bulundular.

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı’yı ziyaret eden heyet yapılacak yatırımlarla ilgili bilgilendirme sunumu yaptılar. Vali Yiğitbaşı ise Afyonkarahisar’a yapılacak yatırımlara destek vermeye hazır olduklarını belirtti. Yiğitbaşı, “Afyonkarahisar’ın özellikle tıbbi ve aromatik bitkilerle jeotermal seracılık alanında ülkemizdeki önde gelen şehirlerden biri. Yatırımcı iş insanlarını şehre yatırım yapmaya davet ediyoruz” dedi.

Heyet daha sonra sırasıyla Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, AFSÜ Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş ve Afyonkarahisar Ticaret Odası Başkanı Hüsnü Serteser’i makamlarında ziyaret ederek yapılacak yatırımlarla ilgili karşılıklı fikir alışverişinde bulundular.