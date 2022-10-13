Kaymakam Toğan'ın ziyaretleri sürüyor
Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, mahallelerde yaşanan sorunların yerinde görülüp, çözüm yollarının belirlenmesi ve kurumlar arası koordinasyonun sağlanması amacıyla başlattığı ziyaretler devam ediyor.
Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, bugün Küçükkılıçlı ve Kurfallı Mahallelerini ziyaret etti. Kurum amirleri ile birlikte sorunların yerinde görülüp, çözüm yollarının belirlenmesi ve kurumlar arası koordinasyonun sağlanması amacıyla gerçekleştirilen toplantılarda mahalle sakinlerinin sorunları dinlenerek çözümler üretildi.