Kaymakam Toğan'ın ziyaretleri sürüyor

Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, mahallelerde yaşanan sorunların yerinde görülüp, çözüm yollarının belirlenmesi ve kurumlar arası koordinasyonun sağlanması amacıyla başlattığı ziyaretler devam ediyor.

Kaymakam Toğan'ın ziyaretleri sürüyor
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Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın

Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, bugün Küçükkılıçlı ve Kurfallı Mahallelerini ziyaret etti. Kurum amirleri ile birlikte sorunların yerinde görülüp, çözüm yollarının belirlenmesi ve kurumlar arası koordinasyonun sağlanması amacıyla gerçekleştirilen toplantılarda mahalle sakinlerinin sorunları dinlenerek çözümler üretildi.

Kaymakam Toğan'ın ziyaretleri sürüyor
Kaymakam Toğan'ın ziyaretleri sürüyor
Kaymakam Toğan'ın ziyaretleri sürüyor
Kaymakam Toğan'ın ziyaretleri sürüyor