Kazada ölen üniversiteli Şevval son yolculuğuna uğurlandı

Silivri'de meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Şevval Derin, memleketi Zonguldak'ın Devrek ilçesinde toprağa verildi.

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  • 21.07.2020 23:29
  • Güncelleme: ..
Kazada ölen üniversiteli Şevval son yolculuğuna uğurlandı
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SHA Silivri Haber Ajansı -

Silivri'de meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Şevval Derin, memleketi Zonguldak'ın Devrek ilçesinde toprağa verildi.
Kaza, dün TEM Otoyolu Silivri gişelerden yaklaşık 200 metre ileride İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Zekai Derin yönetimindeki özel otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Bariyerlere çarparak ters duran aracın içerisinde bulunan Zekai Derin (44), Döndü Derin (45) ve Buğra Derin (17) yaralandı. Araçta bulunan 21 yaşındaki Şevval Derin ise olay yerinde hayatını kaybetti.
Balıkesir Üniversitesi öğrencisi olan Şevval Derin'in cenazesi yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Yaşamını yitiren genç kızın cenazesi, cenaze nakil aracıyla memleketi Devrek ilçesine bağlı Hatipler köyüne getirildi. Burada helallik alınmasının ardından cenaze namazı kılındı. Genç kızın cenazesi dualar ve gözyaşları eşliğinde toprağa verildi.
Diğer aile üyelerinin ise hastanedeki tedavileri sürüyor.

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